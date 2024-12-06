Илон Маск потратил на кампанию Трампа более четверти миллиарда долларов - NYT

Илон Маск, самый богатый человек мира, потратил более 250 млн долл в последние месяцы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в целом в течение кампании бизнесмен передал America PAC не менее 239 млн долл.

Несмотря на то, что эта сумма является небольшой частью состояния бизнесмена, в издании отмечают, что это "потрясающая" сумма от одного донора, который влил деньги в кампанию и сейчас играет определенную роль в формировании следующей администрации.

Сумма включает пожертвование в размере 20 млн долл в поддержку комитета политических действий, названного в честь судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, которая пыталась помочь Трампу, смягчив его позицию по абортам.

Большинство средств было направлено в комитет политических действий America PAC - три транша по 25 млн долл каждый на финальном этапе предвыборной гонки. Маск также потратил 40,5 млн долл на спорные с юридической точки зрения выплаты избирателям из "шатких штатов", подписавшим петицию в поддержку Конституции.

12 ноября, через неделю после выборов, Маск пожертвовал еще 4 млн долл America PAC, чтобы поддерживать ее активность.

В то же время журналисты отметили, что общие расходы Маска на выборы еще неизвестны - и, возможно, никогда не будут обнародованы.

В материале говорится, что в ответ на значительную финансовую поддержку Трамп признал Маска одним из самых влиятельных лиц своего будущего правительства. Бизнесмен часто посещает президентский клуб во Флориде, участвует в кадровых решениях и работает над планами по сокращению расходов федерального правительства.

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Напомним:

Соцсеть Х (Twitter) сейчас стоит почти на 72% меньше, чем на момент ее приобретения Илоном Маском в октябре 2022 года.

Избранный президент Дональд Трамп во вторник заявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.