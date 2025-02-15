Милей прорекламировал криптовалюту, но отказался от нее после волны критики

Президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал криптовалютный токен, предназначенный для поддержки местного бизнеса, но после волны возмущения и подозрений в мошенничестве удалил свое сообщение.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сначала, в пятницу вечером, Милей опубликовал в соцсети X пост, в котором поддержал токен LIBRA. Он заявил, что собранные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу Аргентины, подчеркнув, что этот проект является частным.

В текстовом сообщении президент добавил, что не будет получать никакой личной финансовой выгоды от этой инициативы.

Президент рассказал Bloomberg, что несколько месяцев назад встречался с компанией KIP Protocol, которая стоит за запуском криптовалюты. На ее сайте есть блог с селфи соучредителя компании и Милея, который поднимает палец вверх, датированное 20 октября.

Однако среди аргентинцев мгновенно распространилась паника: люди начали сомневаться, не были ли взломаны соцсети президента, или же сам Милей не стал жертвой криптомошенников.

Через пять часов после публикации президент удалил пост, объяснив это тем, что "не был осведомлен в деталях проекта, а после того, как узнал больше, решил прекратить его распространение".

Несмотря на все это, Милей завершил свой первый пост словами: "Мир хочет инвестировать в Аргентину", подписав его своим известным лозунгом: "¡Viva la libertad, carajo!" ("Да здравствует свобода, черт возьми!").

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