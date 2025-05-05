Арктический газовый флот России поплыл из Панамы

Четыре российских танкера-газовоза ледового класса были перерегистрированы в России и сняли флаги Панамы.

Об этом пишет The Moscow Times.

Суда были предназначены для доставки сжиженного природного газа из проекта "Арктик СПГ 2, который находится под санкциями США и должен был обеспечивать около 20% производства СПГ в России.

Газовозы с названиями North Sky, North Air, North Mountain и North Way были переименованы в "Ирис", "Буран", "Восход" и "Зарю" в середине апреля.

Сами суда, спущенные на воду в 2023 и 2024 годах, были построены компанией Samsung Heavy Industries для японского оператора NYK по контракту с "Новатэком" на проект "Арктик СПГ 2". Затем они были переданы дубайской White Fox Ship Management.

Все четыре судна и White Fox попали под санкции США в августе 2024 года.

Танкеры-газовозы могут повторять тактику теневого нефтяного флота и, направляясь к санкционному проекту "Арктик СПГ 2", применять обманные маневры, включая сокрытие или подмену местоположения.

"В российских водах можно строго не отслеживать правила требований автоматического отслеживания судов (AIS), а также использовать государственное страховое покрытие", - предполагает управляющий директор поставщика данных Eikland Energ Кьелл Эйкланд.

Подготовка судов свидетельствует о том, что компания "Новатэк" предпримет попытку вернуться к работе с проектом "Арктик СПГ 2", который в 2024 году остановил добычу и коммерческое сжижение газа.

Эти четыре судна имеют классификацию Arc4 (средний уровень ледового усиления), который необходим для подхода к терминалу "Утренний".

"Там все еще холодно и сплошной лед. В начале июня вполне возможно, что на "Арктик СПГ" будут готовы две линии газовых установок", - утверждает Эйкланд.

Попытка отправить сжиженный газ с завода будет предпринята не раньше, чем в Обской губе начнут таять морские льды, что происходит не раньше июня.

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Напомним:

Российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций.