Футбол на экспорт: кто ведет дела Довбика, Мудрика и Судакова и сколько на этом зарабатывает

Сколько зарабатывают агенты известных украинских футболистов и какие крупные "трансферы на экспорт" ожидаются этим летом?

С окончанием сезона 2024/2025 в футбольной Европе открывается летнее трансферное окно. С начала июня и до сентября клубы смогут продавать и покупать игроков.

На трансферы в Украинской премьер-лиге (УПЛ) влияет война. После 2022 года качественных легионеров стало в разы меньше, а футболисты с украинским паспортом в условиях падения уровня местного чемпионата начали активнее проверять свои силы в более конкурентных лигах. Есть случаи, когда легионеры после увеличения количества воздушных тревог и обстрелов покидают расположение клубов и выезжают из Украины.

Тем не менее, по словам приближенных к украинскому футбольному рынку собеседников ЭП, клубы постепенно адаптировались к новым реалиям.

Яркий пример - донецкий "Шахтер". После начала большой войны "горняки" потеряли в кадровом смысле едва ли не больше всех - страну покинули почти все легионеры, а в формировании нового состава дончане сначала сделали ставку на возвращение украинских футболистов, которые ранее представляли клуб, но не смогли закрепиться из-за бразильцев.

Однако после удачных продаж Мудрика (за 70 млн евро) в Chelsea и Сикана и Зубкова в Trabzonspor (12 млн евро) в "Шахтере" вновь начал преобладать латиноамериканский вектор: только зимой 2025-го клуб потратил почти 30 млн евро на подписание молодых бразильцев.

После выхода в УПЛ активно покупает новых футболистов и "Полесье", которое финансирует совладелец сети АТБ и основатель BGV Group Management Геннадий Буткевич. В сезоне 2024/2025 житомиряне потратили на трансферы 6,7 млн евро, что помогло им второй раз подряд квалифицироваться в Лигу Конференций. С прицелом на еврокубки клуб уже пригласил на должность главного тренера Руслана Ротаня, которого после исторического "серебра" с "Александрией" признали лучшим тренером УПЛ.

Продолжает оформлять точечные входящие переходы на сумму свыше 1 млн евро киевское "Динамо", также делая ставку на собственных воспитанников.

Важным аспектом трансферов в Украине и мире остаются агенты: в прошлом году общие расходы клубов по всему миру на услуги футбольных посредников достигли 709,6 млн долл. Кто является лидерами этого рынка в Украине?

Как и сколько зарабатывают на трансферах агенты

По словам опрошенных ЭП экспертов, главным заработком агентских компаний являются комиссионные от заключенного их клиентом контракта с клубом. Ранее стандартным был показатель комиссии в 10% от суммы трансфера или годовой зарплаты футболиста (комиссия часто оплачивается клубом, который покупает игрока), но в 2023 году FIFA снизила процент до 3%. Многих мировых агентов это возмутило - они начали оспаривать новые правила.

Сколько же зарабатывают посредники? По данным FIFA, в 2024 году в 90% случаев агенты получали менее 1 млн долл. за трансфер: чаще всего размер комиссионных варьировался в пределах 10-100 тыс. долл. 196 сделок принесли агентам более 1 млн долл., а в отдельных случаях комиссия превышала 16 млн долл.

По словам собеседников ЭП, совокупный доход агентов зависит от многих переменных факторов: начиная от уровня профессионализма футболиста и его медийности, и заканчивая продолжительностью и условиями контракта. К тому же, часто над трансферами или переговорами с клубами работают несколько посредников - в таком случае они делят комиссионные.

Кроме переговоров с клубами, агент может договариваться о рекламных соглашениях футболиста. Часто он также решает бытовые вопросы - находит жилье и автомобиль, устраивает детей в школу, чтобы игрока ничего не отвлекало от футбола.

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Иногда может прописываться конкретная зарплата, которую футболист ежемесячно платит агенту. Платят посредникам и клубы, в частности, если им удалось снизить сумму трансфера для покупателя или увеличить - для продавца. Но самым популярным считается формат комиссионных от зарплаты игрока в клубе.

Сколько платят агентам украинские клубы? По данным Украинской ассоциации футбола (УАФ), с апреля 2020-го по апрель 2021-го посредники получили 3,35 млн евро и 428 тыс. грн. Для сравнения: за предыдущий отчетный период эти цифры составляли 594 тыс. евро и 755 тыс. грн.

Правда, немало украинских агентов во время полномасштабной войны работают на украинском рынке из-за рубежа. Так, зимой этого года после сборов "Карпат" в Турции не вернулся в Украину уже бывший заместитель гендиректора львовского клуба по внешним коммуникациям, 26-летний Олег Авдыш, которого называли самым молодым агентом в Европе - он, в частности, известен сотрудничеством с игроком "Полесья" и национальной сборной Алексеем Гуцуляком.

Регулярно публикует в Instagram фотографии из Греции и Кипра Александр Панков, среди клиентов которого - экс-защитник "Шахтера" и Barcelona Дмитрий Чигринский. А Вадим Шаблий работает из Лондона.

Из-за границы ведут дела и экс-игроки "Днепра" и сборной Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, которые год назад запустили собственное агентство Talented Birds. Евгений в ноябре 2024-го рассказывал, что живет в Португалии, а Роман после завершения игровой карьеры остался в Испании. Зозуля считается едва ли не главным волонтером украинского футбола - с 2014 года его фонд "Народная армия" активно помогает армии. В ноябре 2023 года Романа отметил нагрудным знаком "За содействие армии" экс-глава Валерий Залужный.

Доминация ProStar

Лидером в Украине по количеству клиентов остается ProStar Вадима Шаблия. По данным сервиса Transfermarkt, эта зарегистрированная в Лондоне компания ведет дела 500 футболистов общей оценочной стоимостью более 360 млн евро.

Шаблий в юности и сам занимался футболом - играл в академиях донецкого "Металлурга", "Шахтера" и "Ворсклы", но в 21-летнем возрасте закончил карьеру из-за травмы колена.

Вадим Шаблий во время выступлений в академии донецкого "Металлурга" Tribuna

Впоследствии он выступал помощником арбитра на одном матче, но решил, что ему ближе переговоры и общение с футболистами. Так в 2012 году 22-летний Шаблий перешел на агентскую работу.

Издание Tribuna писало, что в начале карьеры агента Вадиму помог наладить связи отец: Николай Шаблий работал начальником Донецкого пограничного отряда, а затем - заместителем начальника Северного регионального управления по персоналу Государственной пограничной службы (ГПСУ). Шаблия-старшего связывали с Анатолием Близнюком, который во времена Януковича занимал должности главы Донецкой ОГА, министра регионального развития, строительства и ЖКХ и нардепа от "Партии регионов".

В 2011 году Шаблий-старший был заместителем начальника Северного регионального управления по персоналу ГПСУ Житомир.инфо

Сейчас Николай Шаблий - генерал-майор пограничных войск в запасе и председатель Великобудищанской территориальной громады Миргородского района на Полтавщине. Осенью 2022 года президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" третьей степени за "Гадячское сафари": в начале большой войны россияне заходили на территорию громады, но, как писали СМИ, из-за сопротивления ВСУ и местных жителей и уничтожения военной техники были вынуждены бежать.

В ноябре 2022-го Николай Шаблий получил орден "За мужество" III степени Полтавская ОВА

"Именно благодаря своим связям удалось устроить сына в системы "Металлурга", "Шахтера" и "Ворсклы". А дальше - и помочь в начале агентской работы. По слухам, именно отец организовал сыну встречи с Сергеем Палкиным (гендиректор "Шахтера") и Евгением Геллером (экс-нардеп от "Партии регионов" и бенефициар ФК "Заря")", - писала Tribuna.

"Такого, чтобы мне кто-то конкретно сказал - будешь агентом, и мы тебе во всем поможем, не было. Но к этому решению меня подтолкнули близкие люди. А дальше уже мне помогли", - вспоминал сам Вадим.

Первым его трансфером стала аренда Александра Караваева из "Шахтера" в "Севастополь" - после этого он начал подписывать игроков "Шахтера". Сейчас же его клиентами являются игроки едва ли не всех клубов УПЛ, а в "Динамо" и "Шахтере" его агентство ведет дела более половины футболистов. Ванат, Ярмоленко, Шапаренко, Нещерет, Матвиенко, Ризнык, Бондарь, Артем Бондаренко - все они сотрудничают с ProStar. Клиентом компании является и главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

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"Шахтер" создал для Шаблия максимально комфортные условия и фактически монополию на своих украинских футболистов. Украинский игрок не может попасть в донецкий клуб, если не работает с Шаблием", - писала Tribuna. Из-за большого влияния агентства на клубы УПЛ спортивные медиа называли Шаблия "серым кардиналом", а некоторые конкуренты - обвиняли в "монополизации" и "узурпации" агентского бизнеса в стране.

Важными активами ProStar с годами стали украинцы, выступающие в ЕС: Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк, которые играют в Английской премьер-лиге (АПЛ), Руслан Малиновский из итальянского Genoa. Летом 2024 года к ProStar присоединился и вингер Chelsea Михаил Мудрик, которого правда отстранили от футбола в декабре 2024-го из-за положительного допинг-теста.

Летом 2024 года Михаил Мудрик стал клиентом ProStar Instagram Шаблия

Этим летом крупными трансферами "на экспорт" могут стать еще как минимум двое клиентов ProStar: форвард "Динамо" Владислав Ванат, за которого киевляне рассчитывают получить 20 млн евро, и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, которого "горняки" оценивают в 50 млн евро.

Шаблий и Судаков после продления контракта с "Шахтером", февраль 2024 года Instagram Шаблия

По словам собеседников ЭП, имеющих отношение к украинскому футбольному рынку, одним из факторов успешности ProStar является дружба Шаблия с топовыми клиентами. Год назад это подтверждали и источники Forbes - в 2020 году Вадим стал крестным отцом дочери своего клиента Малиновского.

"Мы с Шаблием как друзья. Всегда на связи. ProStar сделали этот трансфер", - рассказывал о своем переходе в 2022 году из "Днепра-1" в английский Brentford Егор Ярмолюк. В конце мая Шаблий объявил о продлении контракта Ярмолюка с Brentford.

Агенты ProStar Вадим Шаблий и Сергей Серебренников вместе с Егором Ярмолюком после продления контракта с Brentford Instagram Шаблия

При этом точно оценить объемы бизнеса ProStar опрошенные ЭП эксперты не смогли из-за закрытости и непрозрачности рынка. Год назад Forbes приводил очень приблизительные цифры, взяв показатели Transfermarkt и посчитав условный размер комиссии 10% от общей стоимости футболистов - таким образом доход только от комиссионных мог достигать от 31 млн евро.

ЭП направила запрос ProStar относительно особенностей работы агентства и его финансовых результатов, но по состоянию на момент выхода материала ответа не получила.

Сколько зарабатывает агент Довбика

Вторым крупнейшим агентством по общей оценочной стоимости клиентов (34 млн евро) является Alik Football Management. Компания Алексея Люндовского и Игоря Кривенко ведет дела 34 игроков.

Ключевой актив агентства - нападающий украинской сборной и итальянской Roma Артем Довбик (оценочная стоимость по Transfermarkt - 30 млн евро). Уроженец Черкасс Люндовский рассказывал, что заметил Артема еще в 2014 году, когда тот выступал за "Черкасский Днепр" во второй лиге.

Последние несколько лет - прорывные в карьере Артема. Дважды подряд выиграв бомбардирскую гонку УПЛ, Довбик летом 2023 года перешел за 7,5 млн евро из "Днепра-1" в испанскую Girona. Там он в первый же год стал лучшим бомбардиром чемпионата и помог команде выиграть историческую "бронзу" - благодаря таким достижениям Артем попал в 30-ку номинантов на "Золотой мяч-2024" (Ballon d'Or 2024).

Выиграв бомбардирскую гонку Ла Лиги-2024, Довбик стал первым со времен Андрея Шевченко украинцем-претендентом на "Золотой мяч" Колаж: Ballon d'Or

После великолепного сезона в Испании 27-летний форвард стал игроком Roma уже за 30,5 млн евро. Также Girona получит 10% от следующего трансфера, и еще 5,5 млн евро возможны в качестве бонусов. С увеличением суммы трансфера выросла и зарплата: если в Испании Артем, по данным портала Capology, получал 2,5 млн евро в год до вычета налогов (gross), то в Риме по 5-летнему соглашению вместе с бонусами за год может зарабатывать уже 7,4 млн евро.

Артем Довбик с агентом Алексеем Люндовским после заключения контракта с Roma Facebook Люндовского

Сам Довбик в прошлом году рассказывал, что работает с агентом по схеме комиссионных от зарплаты. Сколько на этом может зарабатывать агент? Кроме совместной с Кривенко украинской ООО "Алик Футбол Менеджмент", Люндовский с мая 2018 года имеет и эстонскую AlikFootball Management OÜ, которая ежегодно отчитывается о доходах и уплаченных налогах.

"Каждый гражданин Украины может иметь фирму за рубежом. В этом нет ничего нового. Эта фирма функционирует уже много лет, потому что я работаю не только в Украине", - объяснял в прошлом году агент Довбыка.

По его словам, для международной футбольной практики создание за рубежом представительств, филиалов, юридических лиц агентств - норма. "Такая практика осуществления трансферов является абсолютно нормальной, в большинстве международных трансферов вы найдете ее признаки. Это, конечно, легально", - объяснял также Люндовский.

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По данным эстонских реестров, о самом большом годовом доходе - 1,52 млн евро - AlikFootball Management OÜ отчиталась по итогам 2021 года, но из-за высоких операционных расходов прибыль составила лишь 5,2 тыс. евро. Компания тогда уплатила 13,6 тыс. евро налогов.

В то же время по итогам 2023 года, когда Довбик перешел в Girona, компания отчиталась о 451 тыс. евро дохода и 40 тыс. евро прибыли, уплатив 20,7 тыс. евро налогов. Данных за 2024 год, летом которого Артем присоединился к Roma, пока нет.

А за первый квартал 2025 года AlikFootball Management OÜ отчиталась о 614,3 тыс. евро налогооблагаемого дохода и почти 10 тыс. евро уплаченных налогов.

ЭП обратилась к Люндовскому с запросом об условиях сотрудничества с Довбиком и финансовых результатах агентства. Он ответил, что сейчас не хочет комментировать публично вопросы, касающиеся конфиденциальной, финансовой или юридической информации.

Довбик и Люндовский регулярно поддерживают 118 отдельную бригаду Сил теробороны ВСУ, Третью штурмовую и 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, а также - семьи погибших военных. В декабре 2024-го они получили от Минобороны медаль "За содействие ВСУ".

Топ-агентства для топ-уровня

Для подъема на новый этап карьеры ведущие украинские футболисты все чаще становятся клиентами топовых европейских агентств. Так, в июне 2022 года, за год до завершения контракта с "Динамо", тогдашний капитан киевлян Виктор Цыганков начал сотрудничество с агентом Sports Entertainment Group (SEG) и совладельцем испанского клуба Girona Пере Гвардиолой. Среди клиентов SEG - старший брат Пере и главный тренер Manchester City Пеп Гвардиола, а также чемпион Англии в составе Liverpool Коди Гакпо.

Целью Виктора был трансфер в одну из ведущих европейских лиг. Однако летом 2022-го этого сделать не удалось. Тем не менее, во время зимнего трансферного окна 2023 года Цыганков перешел именно в Girona - каталонцы заплатили 5 млн евро, также "Динамо" получит 50% от возможного следующего трансфера.

"Летом 2022-го мы разговаривали о трансфере, но "Динамо" требовало много. Зимой мы смогли это сделать - на фоне войны украинская лига ослабла, к тому же, у Виктора заканчивалось соглашение с киевлянами. Мне удалось убедить Цыганкова: Girona - отличный способ показать себя в Европе и трамплин в сильнейшие клубы", - вспоминал через год после трансфера Гвардиола-младший.

Вингер сборной Украины довольно быстро стал лидером Girona - в сезоне 2023/2024 каталонцы с Цыганковым и Довбыком сенсационно выиграли "бронзу" Ла Лиги и вышли в Лигу Чемпионов.

Следующий год получился для Виктора менее успешным, но план с "трамплином" может сработать этим летом - 27-летний футболист находится "на радаре" английских клубов. Girona же не будет рассматривать предложений ниже 22 млн евро. С лета 2024-го интересы Цыганкова представляет Олег Смалийчук, который помог ему перейти в Girona и был посредником при трансферах других украинцев в Испанию.

С увеличением игровой практики в Real Madrid и ростом трансферной стоимости подписал соглашение с ведущим мировым агентством голкипер Андрей Лунин - с апреля 2024-го он является клиентом компании Жорже Мендеша Gestifute, которая прежде всего известна многолетним сотрудничеством с Криштиану Роналду. После этого Лунин продлил контракт с Real Madrid до середины 2030 года на улучшенных условиях. Его годовая зарплата, по данным испанских СМИ, выросла с 2,5 млн евро до 4,5 млн евро. Также украинец подписал личный контракт с Adidas.

Андрей Лунин с женой во время подписания соглашения с маркетинговым агентством Polaris Sports - "дочкой" компании Gestifute Мендеша Instagram Polaris Sports

Еще один пример сотрудничества с топовыми агентами - защитник украинской сборной и английского Bournemouth Илья Забарный, который год назад стал клиентом именитого американского агентства Wasserman. Агентство работает с представителями разных видов спорта. Их главная футбольная звезда - Федерико Вальверде из Real Madrid с оценочной стоимостью в 130 млн евро.

Илья Забарный этим летом может перейти из Bournemouth в PSG. Getty Images

В сотрудничестве с Wasserman Илья этим летом может перейти в топ-клуб - после удачного сезона в АПЛ украинца хочет подписать действующий победитель Лиги чемпионов Paris Saint-Germain (PSG). Однако Bournemouth не собирается дешево продавать Забарного, требуя от парижан 75 млн евро.