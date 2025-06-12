G7 может снизить порог цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель

Большинство стран Группы семи готовы самостоятельно снизить ценовой предел на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Источники информагентства отмечают, что усилия по снижению порога цен возглавляет Великобритания и ЕС. Страны ЕС в G7 (Италия, Франция, Германия), Великобритания и Канада поддерживают инициативу. В то же время позиция США и Японии остается неопределенной.

Падение мировых цен на нефть сделало текущее ограничение в 60 долларов почти неактуальным, это стало причиной новых обсуждений по снижению порога для РФ.

Лидеры стран G7 должны встретиться 15-17 июня в Канаде, где обсудят ограничение цены, впервые согласованное в конце 2022 года. Ограничение было разработано, чтобы разрешить продажу российской нефти третьим странам с использованием западных страховых услуг при условии, что цена не будет превышать 60 долларов за баррель.

"Европейские страны настаивают на снижении ограничения цены на нефть с 60 до 45 долларов. Есть позитивные сигналы от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы используем G7, чтобы попытаться привлечь США", - сказал один из источников Reuters.

Для принятия пакета необходимо единогласие государств-членов, что может занять несколько недель.

Крупнейший экспортный сорт России, Urals, торгуется с дисконтом около 10 долларов за баррель к эталонной цене Dated Brent из балтийских портов. Фьючерсы на Brent торгуются ниже 70 долларов за баррель с начала апреля.

Поддержка США не является необходимой для снижения ограничения из-за доминирования Великобритании в мировом страховании морских перевозок и влияние ЕС на танкерный флот.

Однако США имеют значение, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и их банковской системе.