"Коллапс": как функционирует экономика Палестины

Комиссия ООН называет действия Израиля в Газе геноцидом, а страны Запада признают Палестинское государство. Какова экономика на этих территориях?

Нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года запустило волну эскалации на Ближнем Востоке, которая продолжается до сих пор. За это время правительство Беньямина Нетаньяху провело операцию против проиранской "Хезболлы" на границе с Ливаном и нанесло точечные удары для ликвидации лидеров ХАМАСа, а теперь сконцентрировалось на наземном наступлении на Газу для взятия ее под контроль и уничтожения террористической организации.

Война - это дорого, экономика Израиля не первый год сталкивается с непростыми вызовами. Экономику же на палестинских территориях - в Газе и на Западном берегу Иордана - описывают не иначе, как "катастрофа" и "коллапс".

Ситуация там была непростой и до войны, а сейчас действия Израиля в Газе - блокирование доставки помощи, удары по гражданским и больницам, лишение доступа к медуслугам и "репродуктивное насилие" - комиссия ООН признала геноцидом.

Действия Израиля в Газе впервые назвал геноцидом и сенатор США Берни Сандерс. На этом фоне во время недели Генассамблеи ООН ряд стран для дипломатического давления на Нетаньяху объявили о признании Палестинского государства.

К тем, кто признает Палестину как государство, присоединились Великобритания, Франция, Канада и Австралия. Палестину признают 157 членов ООН. "Парад" ее признания сопровождается протестами мигрантов-мусульман и палестинской диаспоры.

Как функционировала экономика палестинцев до октября 2023 года и что от нее осталось после двух лет боев? Могут ли Газа и Западный берег восстановиться?

Что такое Палестинское государство

Палестина - частично признанная страна: в сентябре 2025 года 157 членов ООН признают ее территории как государство. В этот перечень входит и Украина, которая сделала это еще в 1988 году. Киев даже имеет представительство в Раммале на Западном берегу реки Иордан. Правда, Украина не поддерживает отношения с Сектором Газа с тех пор, как там в 2006 году пришло к власти радикальное движение ХАМАС, которое многими признано террористической организацией. Многими, но не Украиной.

Сейчас Палестина не имеет единой территории. Фактическая столица - Рамалла. Восточный Иерусалим, как и город в целом, находится под контролем Израиля. И Израиль, и палестинцы официально считают этот город своей столицей и не признают такое право за другой стороной. Израильский суверенитет над восточной частью Иерусалима не признан ни ООН, ни значительной частью международного сообщества.

Границы Газы, Западного берега и Израиля Источник: ЮНИСЕФ

Значительную часть территории Западного берега реки Иордан контролирует израильская армия. По соглашениям от 1993 года между Организацией освобождения Палестины и Израилем, были созданы административные районы с разным уровнем палестинской автономии: Зона А, которая управляется Палестинской национальной администрацией (ПНА); Зона В, которая управляется ПНА и Израилем; Зона С, которая управляется исключительно Израилем. Последняя занимает более 60% территории Западного берега.

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан являются двумя эксклавами, разделенными территорией Израиля. Западный берег контролируют сторонники ФАТХ во главе с председателем ПНА Махмудом Аббасом, а Газу - финансируемый Ираном и Катаром ХАМАС. Сейчас Израиль проводит операцию с целью полного уничтожения ХАМАСа, освобождения заложников и взятия под контроль всей Газы.

Экономика до и во время войны

Номинальный ВВП палестинской экономики в 2022 году составил 19 млрд долл. по сравнению с 522 млрд долл. Израиля. Учитывая территориальные особенности, первые экономически очень зависимы от вторых: к 2023 году через Израиль проходили 90% палестинского экспорта и 70% импорта. До сентября 2000 года это ежегодно приносило последним 600 млн долл. Из-за ограничений Израиля этот показатель падал: палестинцы вынуждены импортировать товары через посредников по более высоким ценам.

Основными статьями экспорта Палестины в 2023 году были лом (68,6 млн долл.), фрукты (53,8 млн долл.) и оливковое масло (10,9 млн долл.), а главными покупателями - Иордания (96,6 млн долл.), Турция (22,1 млн долл.) и ОАЭ (14,3 млн долл.).

Больше всего палестинцы импортировали цемент (136 млн долл.), сахар (135 млн долл.), авто (128 млн долл.) и хлебобулочные изделия (69,8 млн долл.). Основные поставщики - Египет (496 млн долл.), Иордания (338 млн долл.) и Китай (165 млн долл.).

Палестина зависит от шекеля и израильской банковской системы для международных платежей. Есть зависимость и на рынке труда. По подсчетам Международной организации труда, к 7 октября 2023 года 22% палестинских рабочих были заняты в Израиле, но из-за эмбарго от правительства Нетаньяху эта цифра упала до 2,3%.

Около 65% палестинской экономики - это сфера услуг (здравоохранение, образование, туризм, в том числе в Вифлеем). На производственные сектора (цемент, одежда, резьба по дереву) приходится 20%. 99% компаний на Западном берегу и в Секторе Газа - это семейные малые и средние предприятия, в которых обычно работают менее 20 человек. Эти бизнесы имеют умеренную производительность, низкий уровень инвестиций и ограниченную конкуренцию: большинство из них занимаются розничной и оптовой торговлей.

Из-за бомбардировок и гуманитарного кризиса состояние экономики Газы описывают как катастрофическое Фото Getty Images

Крупные предприятия Палестины (1%) имеют международные связи, их партнерские отношения распространяются на Азию, страны Персидского залива, Европу и Америку. Однако, по данным Госдепа США, ограничения израильского правительства на перемещение и доступ товаров и людей между Западным берегом, Газой и внешними рынками сдерживали рост палестинского частного сектора.

Ситуацию с экономикой из-за войны Всемирный банк и Палестинское бюро статистики (PCBS) описывают как коллапс. Интенсивные военные операции Израиля в Газе привели к беспрецедентным разрушениям, уничтожив значительную часть жизненно важной инфраструктуры, частной собственности и сельскохозяйственных ресурсов анклава.

"Это хуже кризиса, это коллапс. Сектор Газа погрузился в гуманитарный кризис, а Западный берег столкнулся с резким ростом безработицы и финансовыми проблемами Палестинской администрации", - писала в 2024 году Le Monde.

Читайте также: Высокая цена войны: как экономика Израиля страдает от эскалации на Ближнем Востоке

В 2024 году больше всего сократилась строительная отрасль: на 38% - на Западном берегу и на 98% - в Секторе Газа. Промышленность упала на 30% и 90% соответственно. Аграрный сектор, сосредоточенный на выращивании оливок, винограда, цитрусовых, пшеницы, ячменя и овощей, снизился на 17% на Западном берегу и на 91% - в Газе до 564 млн долл, а сфера услуг - на 17% и 81% соответственно.

По оценкам ООН, ограничения на передвижение препятствуют доставке гуманитарной помощи и подрывают экономику, увеличивая транспортные расходы и затрудняя доступ к местам работы. С октября 2023-го по февраль 2024-го количество контрольных пунктов на въездах в палестинские деревни выросло с 567 до 700.

Палестинцы жалуются, что израильские поселенцы на Западном берегу вырубили 200 виноградных деревьев Фото Getty Images

"Обваливая доходы Палестинской администрации (ПА) и останавливая разрешения на работу для 180 тыс. рабочих из Газы и Западного берега, Израиль душит их экономику, усугубляя гуманитарный кризис в регионе. На Западном берегу уровень бедности удвоился и за первый год войны охватывал по меньшей мере 28% населения. В Газе люди на грани голода, страдают от нехватки воды, топлива и электроэнергии, а также от отсутствия доступа к образованию и здравоохранению", - резюмирует Le Monde.

Экономика Газы "задыхалась" и до нынешней войны. Блокада, введенная Израилем в 2007 году, существенно ограничила импорт и экспорт товаров, а рыбаки были ограничены шестимильной зоной , что лишило их возможности зарабатывать на жизнь.

Блокада привела к сокращению ВВП Газы на душу населения на 27% в 2006-2022 годах, а безработица за это время выросла до 45,3%. Это привело к тому, что 80% населения зависело от международной помощи.

Газа несла значительные убытки из-за предыдущих эскалаций, но совокупные последствия многолетней блокады и предыдущих боев были незначительны по сравнению с разрушениями, вызванными нынешней войной. С октября 2023 года по январь 2024 года убытки оценивалась 18,5 млрд долл., это в семь раз превышает ВВП Газы в 2022 году.

В 2024 году в ООН подсчитали , что для восстановления жилья Газы понадобятся 80 лет, если темпы восстановления будут такими же, как после операций Израиля в 2014 и 2021 годах. Только на уборку обломков могут потребоваться 14 лет.

Война привела к разрушению экономики Газы. В случае немедленного прекращения огня и роста экономики на 0,4%, который наблюдался в 2007-2022 годах, для восстановления до уровня ВВП 2022 года, по оценкам ООН, понадобятся 350 лет.

Уровень безработицы в Газе только за первый год войны вырос до более 80%, а цены на товары первой необходимости взлетели на 250%, что способствует распространению голода. До сих пор функционируют только поддерживаемые иностранными донорами здравоохранение и гуманитарные услуги, все остальные отрасли экономики остановились.

На Западном берегу население тоже погружается в бедность, а казна Палестины пустеет. Израиль, который по соглашениям в Осло должен перечислять ПА все таможенные пошлины (на них приходится 60-65% бюджета ПА) на товары, предназначенные для палестинских территорий, начал задерживать часть средств у себя.

Суммы меняются ежемесячно. Израиль ссылается на расходы на водо- и электроснабжение на границе, а также высчитывает выплаты, которые ПА осуществляет семьям палестинцев, задержанных в Израиле или убитых во время нападений на израильтян.

Израиль блокирует более 80% продовольственной помощи, поступающей в Газу Фото Getty Images

"Отчисления стали произвольными. Это уменьшило доходы ПА вдвое", - признал экономист конференции ООН по торговле и развитию Рами Аль-Азе. "Финансовый кризис ПА в 2024 году достиг беспрецедентного уровня", - говорят во Всемирном банке.

Решающую роль в трудоустройстве палестинцев на Западном берегу, которые больше не могут ездить в Израиль, играло сельское хозяйство. Однако, по данным ООН, разрушения из-за обстрелов и решения Нетаньяху о строительстве новых поселений сделали ведение хозяйства сложным и опасным.

"Экономические и безопасностные трудности настолько велики, что многие фермеры Западного берега прекратили выращивать овощи", - отчитывается Всемирный банк. Уничтожение 80-96% сельскохозяйственных активов привело к росту продовольственной нестабильности.

В результате Палестинская администрация сталкивается с огромным дефицитом бюджета, который в 2024 году увеличился на 172% по сравнению с предыдущим годом.

Миллиарды долларов помощи

Палестинцы получают финансовую помощь от международных доноров. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 1994-2020 годах объемы помощи превысили 40 млрд долл. Более 70% этой суммы пришлись на десять стран и организаций. Главными донорами стали ЕС (18,9%, 7,6 млрд долл.), США (14,2%, 5,7 млрд долл.) и Саудовская Аравия (9,9%, более 4 млрд долл.).

ЕС помогает через UNRWA и другие организации в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также поддерживает гуманитарные и образовательные программы. По оценкам аналитического центра Arab Center Washington DC, в среднем блок предоставляет палестинцам помощи на более 600 млн евро в год. Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании группы доноров для координации и финансирования восстановления Газы после войны.

Во время первой каденции Трампа финансирование Штатами различных гуманитарных проектов резко сократилось. Белый дом тогда пытался использовать это как рычаг влияния на палестинцев, чтобы они приняли тогдашний мирный план США.

После победы на выборах Байдена его администрация в 2021 году возобновила финансирование на более 250 млн долл. Во время визита на Западный берег и встречи с Аббасом летом 2022 года Байден объявил о дополнительном пакете - 316 млн долл.

Среди арабских стран наибольшие суммы выделили Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Катар и Кувейт (вместе - 8,5 млрд долл.) Какой эффект имеет вся эта поддержка? Несмотря на постоянную помощь, в 2020 году меньше половины палестинских семей имели еду, бедность растет, а безработица высокая и на Западном берегу, и в Газе.

Палестинцы получали миллиарды долларов поддержки и гуманитарной помощи, но к эффективности их использования есть немало вопросов Фото ОЭСР

До войны, которая вспыхнула в октябре 2023 года, доноры делали упор на поддержке ПА, чтобы та обеспечивала шаткий мир и относительную стабильность, а не на планах, которые бы обеспечили более эффективное использование средств. В результате большинство палестинцев не испытывают симпатии к международным донорам, от помощи которых они редко получают прямую пользу, резюмируют в Arab Center Washington DC.

Беженцы и диаспора

По оценкам PCBS, в 2024 году в мире проживало около 14,8 млн палестинцев, 7,4 млн из которых живут в диаспоре. Диаспора простирается от стран Ближнего Востока до Южной Америки и Австралии, подавляющее большинство - в арабских странах. В Европе больше всего палестинцев живет в Германии и Великобритании.

Почему многие палестинцы покинули родину своих предков? Во время арабо-израильской войны 1948 года 750 тыс. человек были изгнаны или бежали с территории нынешнего Израиля. Палестинцы называют это событие "накба" - "катастрофа".

После окончания боев Израиль не позволил беженцам вернуться. После Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под контроль Западный берег и Сектор Газа. По данным ООН, тогда бежали 325 тыс. палестинцев, в основном в Иорданию.

В течение следующих нескольких лет в среднем 21 тыс. палестинцев в год вытеснялась с контролируемых Израилем территорий. При этом Израиль отклонил требования палестинцев о возвращении беженцев в рамках какого-либо мирного соглашения.

В 1949 году было создано Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA). Эта организация определяет палестинских беженцев как "лиц, чьим обычным местом жительства была Палестина с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и которые потеряли дома и средства к существованию в результате конфликта 1948 года".

Лагерь беженцев Нусейрат в центральной части Сектора Газа, сентябрь 2025 года Фото Getty Images

Диаспора - важный источник доходов палестинской экономики: денежные переводы поддерживают семьи и финансируют гуманитарные и правозащитные инициативы. Диаспора активно продвигает "вопрос Палестины" в мире через протесты против Израиля и фонды сбора денег для своих соотечественников. По оценкам МВФ, на переводы в 2023 году пришлось 29% ВВП палестинской экономики (5,12 млрд долл.)

Пропалестинский протест в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года Фото Getty Images

Сектор высоких технологий

IT-сфера на палестинских территориях начала развиваться в 2000-х годах благодаря близости к Израилю. С 2008 года американская Cisco Systems начала проект развития ИТ-экосистемы на Западном берегу со ставкой на аутсорсинг, инвестировав 15 млн долл. и привлекая таких доноров, как Microsoft, HP и Google.

Поэтому палестинский IT-сектор вырос с 0,8% ВВП в 2008 году до 5% в 2010 году. К 2013 году в IT работали 4,5 тыс. палестинцев, которые специализировались на аутсорсинге программного обеспечения, развитии телекоммуникаций и производстве оборудования.

Израильские компании начали нанимать палестинских IT-специалистов с 2010 года. До новой волны войны, которая вспыхнула в 2023 году, программа Tech2Peace активно привлекала в IT-сектор израильскую и палестинскую молодежь.

По данным Всемирного банка, в начале 2017 года на палестинских территориях действовали более 240 технологических стартапов, которые создали в общей сложности 1 247 рабочих мест. Всемирный банк тогда насчитал 51 инвестора в палестинские технологические компании - венчурные фонды инвестировали чуть менее 150 млн долл.

Однако многочисленные попытки превратить Палестину в еще одну "стартап-нацию" по примеру Израиля терпят неудачу: качество технического образования слишком низкое, а стабильному развитию сектора мешают коррупция и регулярные эскалации.

Молодые палестинцы работают в местном IT-секторе, но качество их образования низкое Фото Getty Images

Еще одна попытка палестинцев на Западном берегу выйти в IT на новый уровень - компания Orion, основанная в 2022 году для проектирования полупроводников. Ее главная цель - создание первого в истории чипа, разработанного на палестинских территориях. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка, ЕС, Швейцарии и Нидерландов и уже привлек более 5 млн долл. частных инвестиций.

Есть ли надежда на восстановление

По оценкам западных экспертов, чтобы экономика Газы и Западного берега получила шанс на восстановление, необходимо восстановить бесперебойное поступление туда помощи и прекратить разрушения. Сейчас оба пункта маловероятны, поскольку Израиль хочет полностью ликвидировать ХАМАС. Эта цель, по мнению большинства аналитиков, недостижима.

Еще один важный фактор - отмена экономических блокад. Для этого необходимо новое мирное соглашение, но, несмотря на обещания Трампа, перспектива его заключения призрачна. "Без этих шагов палестинская экономика будет полностью разрушена, а гуманитарный кризис углубится. Это сделает любое восстановление в будущем почти невозможным для тех, кто сейчас живет в Газе", - резюмирует The Conversation.

При этом даже израильские СМИ признают: Западный берег и Газа имеют определенные активы, на которых можно восстановить экономику. Среди перспективных проектов - газ. Месторождение Gaza Marine у побережья Газы содержит около 30 млрд куб. м голубого топлива, которое еще не добывали. Если наступит мир, палестинцы могли бы начать добычу и стать частью газового хаба Восточного Средиземноморья.

Еще один возможный источник восстановления экономики - минералы. Израиль и Иордания ежегодно зарабатывают миллиарды долларов на добыче калия, брома и магния из Мертвого моря, часть которого граничит с Западным берегом. В отчете за 2013 год Всемирный банк оценил потенциальную добавленную стоимость для палестинской экономики от производства этих минералов не менее 918 млн в год или 9% ВВП.

Надежды на восстановление экономики есть, но для этого нужно мирное соглашение Фото Getty Images

Критически важным для палестинцев является и доступ к израильскому рынку. Идея более тесных экономических связей между Израилем и Палестиной имеет много противников по обе стороны конфликта, но полное отделение их экономик может быть фатальным для Палестины. С другой стороны, Израилю было бы выгодно привлекать дешевую рабочую силу из Газы и Западного берега. Отмена разрешений на работу для палестинцев после начала войны усложнила заполнение вакансий.

Еще одна причина, почему шансы на восстановление невелики, - коррупция. Независимо от того, это ПА Аббаса или ХАМАС, местные политические элиты имеют историю неэффективности и злоупотребления властью, которую вряд ли смогут быстро побороть.

По данным палестинского подразделения Transparency International, местные жители самыми распространенными формами коррупции считают фаворитизм и кумовство. Наиболее подвержены коррупции должностные лица министерств и местных органов власти.