Экономика Китая резко замедлила рост в июле

В июле промпроизводство и розничные продажи в Китае росли медленнее всего за последние месяцы.

Об этом пишет FT.

По данным Национального бюро статистики Китая, в июле промышленное производство выросло на 5,7% в годовом измерении - медленнее всего с ноября.

Отмечается, что розничные продажи увеличились на 3,7% против 4,8% в июне.

Экономическое замедление связано со спадом на рынке недвижимости, торговыми спорами с США и риском дефляции. Цены на новое жилье в 70 крупнейших городах страны снизились в среднем на 0,3%. Потребительские цены остались на уровне прошлого года, а цены производителей упали на 3,6%.

Инвестиции в основной капитал за январь-июль выросли на 1,6% в годовом измерении, что ниже ожиданий и заметно меньше 2,8% в июне. Экономисты указывают на слабый рост доходов, низкие потребительские настроения и сокращение кредитования.

Несмотря на это, правительство Китая сохраняет прогноз роста ВВП на уровне около 5% в 2025 году. Отдельные отрасли, в частности автомобилестроение, железнодорожный транспорт, судостроение и авиакосмическая промышленность, продолжают демонстрировать быстрый рост.