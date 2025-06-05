Судебное преследование Boeing могут остановить после новой сделки

Министерство юстиции США заключило соглашение с компанией Boeing, которое может освободить ее от судебного преследования за мошенничество, если документ одобрит федеральный суд.

Об этом пишет The Financial Times.

Соглашение позволяет Boeing отозвать признание вины по делу о введении в заблуждение авиационного регулятора США относительно безопасности модели 737 Max. Именно эти самолеты стали причиной двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек. Компания согласилась выплатить семьям погибших 444,5 миллиона долларов.

Родственники жертв выступают против этого соглашения. Суд должен рассмотреть их возражения до 18 июня. После этого Boeing и Министерство юстиции будут иметь неделю на ответ.

Судья Рид О'Коннор уже играл ключевую роль в деле. В 2022 году он признал семьи юридическими жертвами преступления, а в декабре 2023 года отклонил предыдущее соглашение из-за сомнений в прозрачности выбора независимого наблюдателя.

Если же на этот раз соглашение будет подписано, это фактически завершит один из самых громких юридических конфликтов Минюста США последних лет. Boeing сможет продолжить восстановление репутации, подорванной катастрофами самолетов 737 Max.

Причиной обеих аварий, по версии следствия, стало неисправное программное обеспечение, которое опускало нос самолета во время полета.

В 2021 году Министерство юстиции уже отсрочило рассмотрение дела, договорившись с Boeing о компенсации в размере 2,5 миллиарда долларов. Тогда компания обязалась ввести систему внутреннего контроля и сотрудничать со следствием.

Однако в январе 2024 года ситуация осложнилась: во время коммерческого рейса с самолета 737 Max оторвались двери, что стало новым аргументом для прокуроров возобновить преследование.

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Напомним:

Компания Boeing достигла предварительной договоренности с Министерством юстиции США, чтобы избежать судебного преследования по делу о мошенничестве.

Компания Boeing сообщила о годовом убытке в размере 11,83 млрд долл, крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих и оборонных подразделениях и последствиями разрушительной забастовки рабочих завода на западном побережье США.