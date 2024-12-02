Путин вернул компании Carlsberg "Балтику": акции выросли

Акции компании Carlsberg выросли на 3,9% после того, как лидер Кремля Владимир Путин подписал указ, который прекращает правительственный контроль над российским бизнесом пивоваренной компании.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кремль исключил Baltika Breweries из списка активов, находящихся под временным управлением, передав контроль обратно компании Carlsberg.

Несмотря на это повышение, акции Carlsberg все еще снизились более чем на 10% с начала года.

Компания подтвердила, что ознакомлена с заявлением российских властей и сейчас оценивает ситуацию.

Напомним:

Ранее, российский диктатор Владимир Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества, ранее компании анонсировали продажу своих активов в РФ.

Датский производитель пива Carlsberg был "шокирован" решением российских властей забрать его российские активы - заводы "Балтика" - в прошлом месяце: компания не приблизилась к пониманию того, что может произойти дальше.

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила, что отзывает у "Балтики" лицензии, которые позволяли производить и продавать продукцию корпорации.