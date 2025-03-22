Зеленский подписал долгожданный закон о повышении акциза на сигареты - нардеп

Президент подписал законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия, который ожидал этого с декабря 2024 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11090 еще 4 декабря 2024 года, после чего он был направлен на подпись Владимиру Зеленскому.

По словам Железняка, сейчас законопроект подписан президентом.

"Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников "из международных финансовых институтов" и правительства", - сообщил нардеп.

Он добавил, что неподписание законопроекта с декабря 2024 года стоило бюджету недополученных 2091,6 млн грн.

Сразу после подписи президентом, говорит Железняк, цены на сигареты могут вырасти на 40 гривен.

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