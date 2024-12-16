В Раде готовят законопроект об указании цены товара за килограмм или литр

В Верховной Раде готовят законопроект, который обяжет торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке.

Об этом написал нардеп Дмитрий Гурин в социальной сети X.

"Подаем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и эти все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", - написал депутат.

Цена будет указываться на ценнике за два объема, пояснил Гурин.

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