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У Раді готують законопроєкт про вказування ціни товару за кілограм чи літр

Артур Крижний — 16 грудня, 12:38
У Раді готують законопроєкт про вказування ціни товару за кілограм чи літр
Getty Images

У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.

Про це написав нардеп Дмитро Гурін в соціальній мережі X.

"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", – написав депутат.

Ціна буде вказуватися на ціннику за два об'єми, пояснив Гурін.

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