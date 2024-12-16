У Раді готують законопроєкт про вказування ціни товару за кілограм чи літр

У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці.

Про це написав нардеп Дмитро Гурін в соціальній мережі X.

"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", – написав депутат.

Ціна буде вказуватися на ціннику за два об'єми, пояснив Гурін.

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