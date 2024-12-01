Нет ничего более постоянного, чем временное. Как будет работать Подольский мост в Киеве

В Киеве наконец-то открыли Подольский мост для автомобилей. Как на него заехать и где с него можно съехать?

Впервые за 14 лет в Киеве между двумя берегами реки Днепр открыли новый мост для автомобилистов.

Полноценный запуск нового моста городской голова Виталий Кличко обещал еще в 2020 году. Однако приоритетом бенефициаров компании-генподрядчика (а по совместительству и "смотрящих" по Киеву) Дениса Комарницкого и Вадима Столара в 2017-2021 годах было зарабатывать коррупционную маржу на длительном строительстве крупного инфраструктурного объекта, а не как можно больше.

"Сохранить лицо" Кличко помогла группа компаний "Автострада" Максима Шкиля , подхватившая объект на условиях субподряда с прямым финансированием из городского бюджета. В декабре 2023 года строители "вывели" Подольский мост на Русановские сады. Городские власти еще тогда хотели пустить движение автомобилей по узкой улице Центральной Садовой, но под давлением общественности и медиа передумали.

Сразу после этого у глав городских чиновников родилась ситуативная идея с временным решением, не предусмотренным проектом , которое позволило бы перейти барьер в виде железнодорожной насыпи не эстакадой над рельсами, а туннелем под ними. По мнению функционеров Киевской городской государственной администрации это быстрее и дешевле.

Кличко сначала обещал сделать прокол под железнодорожным полотном до лета , затем до сентября 2024 года Шкиль более реалистично прогнозировал завершение работ на конец октября, но из-за задержек со стороны "Укрзализныци" дедлайн сместился еще на месяц.

В теории открытия нового моста для автомобильного трафика должен открыть путь к реконструкции и реставрации других киевских мостов через Днепр – Метро и Патон. Однако на практике это вряд ли сработает: на подъездных дорогах к мосту будет доступно только по одной полосе движения в каждую сторону, а автомобили будут упираться в многочисленные светофорные объекты на левом берегу и хронически загруженную пробками улицу Набережно-Рыбальскую – на правом.

Кроме того, во время воздушной тревоги в Киеве мост будут перекрывать, поэтому пассажиры общественного транспорта будут оказываться в ловушке на Русановских Садах, где нет ни одного укрытия, а автомобилисты будут вынуждены ехать той же Центральной Садовой к тому же мосту Метро.

Пешеходы и велосипедисты не смогут попасть из левобережных массивов в центр города новым мостовым переходом.

Мост-кормилец

Подольский мостовой переход начали строить в 1993 году с короткими и длинными перерывами. Об этом Экономическая правда подробно писала в предыдущих текстах.

В 2017 году тендер по завершению строительства Подольского мостового перехода выиграла компания "Эко-строй-трейд". Впоследствии многочисленные журналистские расследования, материалы судебных дел и подтверждение от информированных источников ЭП показали, что в разное время и в разных пропорциях бенефициарами компании были "смотрящие" по Киеву Денис Комарницкий и Вадим Столар.

"Эко-строй-трейд" была прокладкой без собственных рабочих и опыта выполнения работ. Компания появилась в 2015 году и выигрывала городские тендеры на строительство жилья и инфраструктуры. Непосредственно к строительным работам она привлекала субподрядчиков. В настоящее время суд открыл дело о банкротстве предприятия.

В 2021 году Киевская городская государственная администрация (КГГА) увеличила сметную стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода почти вдвое: с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн. Полное завершение строительства следует ожидать не раньше 2026 года.

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Согласно первоначальному проекту строительства, мост должен был выходить на правом берегу на пересечении улиц Межигорской и Набережно-Луговой, на левом берегу – на улице Сулеймана Стальского и Ивана Микитенко.

В 2019 году под давлением местных жителей Киевсовет переутвердил проект. Изменения касались левого берега, где вместо эстакады над озером Радунка мостовой переход расходился в стороны проспекта Алишера Навои и улицы Оноре де Бальзака.

Открытый 1 декабря 2024 года мост совсем не соответствует тому проекту. Так, на правом берегу транспорт сможет заехать на мост на пересечении улиц Верхний Вал и Набережно-Крещатицкой. Съехать с него – только на улицу Набережно-Рыбальскую, что географически является Рыболовным полуостровом, а не Подолом.

На Левом берегу ситуация более сложная. Для реализации переутвержденного проекта на Русановских Садах нужно было построить эстакаду над железнодорожной насыпью. Последним пользуется городской электропоезд Kyiv City Express и грузовые поезда.

КГГА

Запуск "моста на Троещину" и начало строительства "метро на Троещину" стали одним из главных атрибутов предвыборной кампании Виталия Кличко на местных выборах в 2020 году. К слову, Кличко создал топонимическую неразбериху, обозвал мост "Подольско-Воскресенским". Название прижилось в обиходе, хотя не встречается в официальных документах.

Из-за непрофессионализма генподрядчика и многочисленных скандалов к 2020 году мост "успел" дойти на левом берегу только до улицы Дамбовой между урочищем Горбачиха и Русановскими Садами.

Google Street View, 2015 год

Запустить движение транспорта по мощеной бетонными плитами дамбе, которая, кроме того, тупикова в одном конце, выглядело крайне плохой идеей. Городские чиновники выбрали немного лучший вариант, но все еще плохой – пустить автомобили на улицу Центральную Садовую.

В таком случае весь трафик двигался бы по направлению к площади Пантелеймона Кулиша на Никольской Слободке. Улица Центральная Садовая узкая и не имела тротуаров и дождевой канализации.

Жители Русановских Садов выступили против такого решения КГГА и блокировали проезд строительной техники. Чиновникам пришлось "давать заднюю" и разрешить движение только служебному, пассажирскому и экстренному транспорту.

Километровый участок между дамбой и Центральной Садовой привела в порядок группа компаний "Автострада". Это первый проект одного из лидеров дорожного строительства на рынке инфраструктурного строительства Киева. Руководителю компании Шкилю пришлось искать новые ниши после сворачивания президентской программы "Большая стройка".

Многолетняя задержка со строительством Подольского мостового перехода заставила городские власти "рисовать на коленке" новое временное решение, не предусмотренное проектом - строительство тоннеля под насыпью железной дороги. В то же время, строители говорят, что решение с тоннелем прорабатывалось в 1990-х годах и даже существовали проектные решения.

Первый заместитель городского головы Николай Поворозник объяснял, что к идее обустройства прокола вместо эстакады КГГА толкнуло существенное изменение градостроительной и транспортной ситуации в городе. Мол, нужно быстро сделать альтернативу существующим мостам и разгрузить трафик.

"Автострада" охотно взялась за следующий этап работ, без аванса и за свой счет, а КГГА с удовольствием продолжила сотрудничество с компанией, которая строит быстро. Шкиль поставил условие прямой оплаты, чтобы не иметь отношений с "токсичным" генподрядчиком.

Ровно за один год «Автострада» сделала прокол под железной дорогой, построила автомобильный и трамвайный тоннели (о трамвае - позже), сделала подъездные дороги на Русановских Садах и вдоль полотна скоростного трамвая, обустроила площадь под трамвайной эстакадой и возле остановки городской электрички "Радужный".

Работы на объекте будут продолжаться, он еще не завершен. Согласно Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева, Подольский мостовой переход к концу 2025 года должен довести до 88% готовности. На это выделят не менее 1,8 млрд грн.

Как будет двигаться транспорт

Подольский мостовой переход на нынешнем этапе начинается на улице Петра Вершигоры. Пользоваться мостом будут преимущественно жители густонаселенных Троещины, Выгуровщины, Вокресенского и Радужного массивов.

Начало Подольского мостового перехода по ул. Петра Вершигоры

Добраться до мостового перехода можно через улицы Оноре де Бальзака, Николая Кибальчича или безымянного проезда с проспекта Романа Шухевича.

С улицы Вершигоры или безымянной улицы автомобили и пешеходы будут попадать на новую дорогу, сделанную параллельно и в уровень с трамвайным полотном. Здесь проходит участок линии Левобережного скоростного трамвая, построенный в 2012 году до станции городской электрички "Троещина-2" (переименован в "Радужный").

Автомобили будут двигаться одной полосой в каждую сторону с обеих сторон от трамвайных путей. Тротуар и велодорожка, отгороженные отбойником, находятся только с одной стороны.

Ближе к трамвайному разворотному кольцу, где находится конечная остановка трамвая и пересадка на железнодорожную станцию Kyiv City Express, одна из автомобильных полос пересекает трамвайные пути и сливается с другой полосой в спуск на площадь под трамвайным разворотным кольцом.

На этой площади обустроили транспортный пересадочный хаб: здесь будут карманы для автобусных остановок, а также пандус и лестница для подъема на железнодорожную платформу и трамвайную станцию.

Далее дорога из двух полос, велодорожки и тротуара переходит в новый тоннель. Его длина составляет 90 метров, ширина – 13 метров, высота – 5,5 метра.

"Автострада" будет продолжать бетонирование стен тоннеля и другие мелкие работы еще несколько недель.

Параллельно автомобильному тоннелю идет трамвайный тоннель. Его "Автострада" построила на будущее.

Согласно действующему Генеральному плану города, построенное в 2012 году трамвайное разворотное кольцо демонтируют, а Левобережный скоростной трамвай продолжат в направлении станций метрополитена "Левобережная" и "Позняки".

По всей видимости, это далекая перспектива, о реализации которой в КГГА сейчас не думают. К тому же не факт, что проект реализуют именно в таком виде: в забронированном под строительство коридоре располагается много гаражных кооперативов.

После тоннеля автомобили будут выезжать на временную дорогу на месте снесенных садовых домов, расположенную между бетонными опорами. По проекту, в будущем на опоры установят металлоконструкции и забетонируют эстакаду. Именно эта эстакада и должна "перепрыгнуть" железнодорожную насыпь.

На перекрестке с улицей Центральной Садовой установили знак "Дай дорогу". После перекрестка автомобили и автобусы заезжают на ту часть Подольского мостового перехода, которая была стартовой (или финишной) для ограниченного круга участников движения с 1 декабря 2023 по 1 декабря 2024 года.

Проход пешеходам и велосипедистам на участок моста между Подолом и Центральной Садовой будет по-прежнему запрещен, сообщили охранники моста журналисту ЭП. В то же время, заместитель директора по проектированию "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Леонид Кушнир в разговоре с представителями Ассоциации велосипедистов Киева заявил, что запрета на проезд велосипедистов не будет, но об обустройстве отдельной велосипедной инфраструктуры вообще речь не идет.

Далее автомобилисты двигаются по мостовому переходу протяженностью три километра, в том числе по мостам через Десенко и Днепр. Здесь будут действовать уже по две полосы движения в каждом направлении.

Строители не подумали о user experience и установили шумозащитные экраны за тротуарами, а не перед ними.

Выезд с мостового перехода возможен только на улицу Набережно-Рыбальскую. В рабочие дни на этой улице и на Гаванском мосту фиксируются автомобильные пробки даже не в часы пик.

На Набережно-Рыбальской действует полоса общественного транспорта, правда, всего два часа утром в рабочие дни. Сделают ли городские власти автобусную полосу круглосуточной – пока неизвестно.

Заезд на мостовой переход в обратном направлении возможен через улицы Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал. О строительстве эстакады через залив в направлении станции метро "Тараса Шевченко" пока речь не идет.

В целом, обратный путь из Подола в Радужный массив почти не будет отличаться.

Правильные и неправильные решения

Разрешение на пользование Подольским мостовым переходом частным автомобилям позволит разгрузить Северный мост, частично перекрыть мост Метро на реконструкцию, а мост Патона – на реставрацию.

На мосту Метро уже начали монтировать подпорки, противоаварийные работы будут стоить 2 млрд. грн. Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор убеждает, что с подпорками городов вроде бы сможет простоять 20 лет.

В случае воздушной тревоги Подольский мост будут перекрывать, поэтому у автомобилистов будет два варианта – возвращаться на Радужный массив или двигаться по улице Центральной Садовой в направлении Никольской Слободки. Переехать Днепр они смогут мостом Метро.

После акций протеста жителей Русановских Садов против вывода трафика на Центральную Садовую городские политики не только запретили двигаться по мосту частным автомобилям, но и начали ремонт этой улицы. Здесь была сделана дождевая канализация и тротуары, где это позволяла ширина улицы.

Снимок экрана с видео Павла Авдокушина

Накануне открытия моста для легковых автомобилей жители столицы в социальных сетях начали обсуждать, не приведет ли это к увеличению пробок на Подоле. Учитывая, что на перекрестке Верхнего Вала и Набережно-Крещатицкой будет только заезд на мост, сооружение скорее будет "абсорбировать" автомобили.

Увеличиться уровень пробок может на и без того проблемном участке на улице Набережно-Рыбальской, куда будет выходить трафик с Троещины, Выгуровщины, Воскресенки и Радужного.

"Киевпасстранс" запустил два новых автобусных маршрута в дополнение к №111, который ездит по новому мосту последний год. Автобус №110 соединит северную окраину Троещины с Площадью Украинских Героев, а №112 – Воскресенку с Лукьяновкой.

КМДА

КМДА

КМДА

Восемь раз петиции киевлян с просьбой не останавливать движение общественного транспорта во время воздушной тревоги набирали необходимые голоса. На каждую из них Кличко и подчиненные ответили отказом. Чиновники не желают брать на себя ответственность за возможный вред здоровью и жизни пассажиров. Пример городской электрички, продолжающей ездить во время тревог, для них не аргумент.

При остановке транспорта логистика между правым и левым берегами становится сверхсложной задачей. Киевляне часто идут пешком, садятся на арендованные велосипеды и самокаты, чтобы добраться до места назначения.

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Решение не пускать на Подольский мост пешеходов, игнорировать устройство велосипедной инфраструктуры и останавливать движение трех автобусных маршрутов на нем во время воздушной тревоги – очередная иллюстрация архаической автомобилецентрической политики руководителей Киева.