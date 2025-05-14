Сколько стоит государственное строительство?

Цены на одни и те же строительные материалы в разных регионах и у разных заказчиков иногда отличаются в разы. Это может быть индикатором коррупции. И, как свидетельствует анализ ЭП, за последние три года проблема только усугубилась.

В 2024 году центральная и местная власть потратили почти четверть триллиона гривен на строительные работы: от ремонта дорог и восстановления мостов до реконструкции больниц и обустройства бомбоубежищ в школах.

Завышенные в разы цены стали обыденностью для государственных закупщиков. Новости об этом регулярно появляются в профильных СМИ, которые отслеживают закупки в системе Prozorro. ЭП решила оценить, как сильно отличаются цены в различных закупках и проанализировать, выросла ли "маржа" за три года большой войны.

Каждый месяц Национальный институт развития инфраструктуры при Государственном агентстве восстановления публикует данные о ценах на строительные материалы, которые закупаются за бюджетные средства в системе Prozorro. Минимальные, средние и максимальные цены на полсотни позиций в разрезе регионов дают общее представление о разбросе стоимости, а вместе с тем - о потенциальных прибылях на строительных тендерах.

Если собрать эти данные за последние три года, то можно увидеть, что, например, цены на краску для дорожной разметки в конце 2022 года колебались в пределах 100-149 грн за килограмм. А весной 2025 года - от 96 грн до 230 грн.

То есть, разница между ценами теперь составляет два с половиной раза, хотя еще два года назад один и цены на один и тот же товар отличались в полтора раза (здесь и далее цены указаны без учета транспортной составляющей, которая считается отдельно).

Эту ситуацию можно проиллюстрировать не только цифрами, но и конкретными примерами.

Издание "Наші гроші" проанализировало два десятка сделок на 4,5 млрд грн по эксплуатационному содержанию дорог, заключенных с начала 2025 года в разных регионах Украины. Три четверти из них - подряды местных Служб восстановления и развития инфраструктуры (бывший "Укравтодор"), а остальные - заказы областных администраций.

Выяснилось, что подрядчики выставляют очень разные расценки на одни и те же виды работ. Например, Черкасская Служба Госвосстановления по разным контрактам получила от компании "Автострада" цену на дорожную разметку маркировочной машиной от 16 775 грн до 19 347 грн за километр линии. И это самые высокие тарифы среди всех проанализированных контрактов служб Госвосстановления.

В то же время та же "Автострада" предложила Черниговской Службе цену на аналогичную разметку в пределах 10 704-11 341 грн за километр - это уже самая низкая цена по этой категории работ.

Разброс касается не только краски. Например, разбрасывание соли по дорогам в Черниговской области, согласно контракту с той же "Автострадой", стоит 100-110 грн за тысячу квадратных метров. А в Черкасской - уже 380 грн. Между тем Хмельницкая Служба заказала эту же услугу у местного облавтодора всего за 10 грн.

А организация Dozorro отмечает , что только в апреле, в одном из проанализированных тендеров на строительство укрытия для школы, цены на отдельные позиции материалов были завышены в 500 раз.

Если же проанализировать 61 позицию, по которым ведет мониторинг Госвосстановления, то в конце 2022 года минимальные цены были на 32% ниже средних, а максимальные - на 46% выше. В 2025-м этот дисбаланс вырос: средневзвешенное отклонение от средних цен составляет 42% и 69%, соответственно.

Конечно, сам по себе разброс цен не является прямым доказательством коррупции. Часто завышенные позиции в сметах компенсируются, например, заниженными зарплатами с выплатами "в конвертах" и тому подобное. Но тренд на увеличение разброса - однозначно негативное явление.

Преодолеть его - прежде чем Украина начнет полноценно осваивать 50 млрд евро из европейской программы Ukraine Facility - будет непросто. Одним из возможных инструментов должно стать создание при Госвосстановлении Центральной закупочной организации (ЦЗО). Соответствующее постановление Кабмина принято 1 апреля.

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ЦЗО будет проводить закупки для областных служб восстановления, групп управления проектами и дочерних предприятий Госвосстановления. Также, по запросу, возможно будет проводить тендеры для других заказчиков строительства - органов местного самоуправления, военных администраций, государственных предприятий и тому подобное.

Главная идея - устранить местного заказчика от процесса выбора исполнителя, а следовательно - и от влияния на формирование цен в контрактах. Тот только будет подавать заявку в ЦЗО, которое будет определять тип закупки, готовить тендерную документацию, проводить саму закупку и выбирать победителя, которого потом "передаст" обратно на место для физической реализации проекта.

Однако полностью исключить региональные ячейки, за которыми все равно останется прием и контроль работ, не получится.