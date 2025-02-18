400 шагов: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 год

Кабинет министров Украины утвердил правительственный План приоритетных действий на 2025 год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство четко расставляет акценты относительно приоритетов в своей работе на 2025 год. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По его словам, среди пунктов плана обязательства перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, а также в рамках евроинтеграционного трека.

"Определены ответственные, промаркированы сроки выполнения, утверждены понятные индикаторы, по которым будем оценивать результаты", - подчеркнул он.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, план состоит из задач и мероприятий, которые конкретизируют пути достижения целей и приоритетов правительства и касаются:

задач, направленных на решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и выполнение которых необходимо для восстановления Украины в период военного положения и в послевоенный период;

необходимости выполнения международно-правовых обязательств Украины, требующих принятия решений правительства, в частности, в сфере европейской интеграции, в том числе с учетом Отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, и скрининговых отчетов по итогам двусторонних встреч Украина - ЕС в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, а также в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом;

выполнение запланированных задач (шагов) Плана Украины (инициатива Европейского Союза "Ukraine Facility");

Плана законопроектной работы Верховной Рады на 2025 год;

необходимости приближения членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности присоединения к правовым инструментам и органам OECP;

достижения Целей устойчивого развития.

Напомним:

Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами РФ 14 февраля.