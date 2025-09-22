Проблемы с учетом: за три года государство дало жилье только 63 ВПЛ

Государство потратило десятки миллиардов гривень, но более 4 млн внутренне перемещенных лиц до сих пор без жилья. Почему оно не знает, кого и как обеспечивает крышей над головой?

Более 4,5 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), десятки миллиардов гривен государственных и донорских средств - и одновременно сотни тысяч нерешенных жилищных потребностей. Только в 2022 году выплаты на проживание ВПЛ обошлись бюджету в 53,5 млрд грн.

Правительство развернуло компенсационные программы через жилищные сертификаты (расходы с начала большой войны составляют 17,8 млрд грн), оплату бесплатного размещения (3,8 млрд грн), международные проекты (в частности HOPE на 224 млн долл.) и отдельные инвестиции в социальное арендное жилье (заем ЕИБ - 200 млн евро).

Однако эффективность жилищных механизмов низкая, а данные различных государственных органов, по обеспечению ВПЛ крышей над головой, противоречат друг другу. Что мешает решить жилищный вопрос для сотен тысяч украинцев, которые обратились за помощью?

Как государство учитывает ВПЛ

Собирать информацию о жилищных потребностях внутренне перемещенных лиц и анализировать ее должно Министерство развития общин и территорий. Это прямо определено в положении, как одна из основных задач ведомства.

Для учета ВПЛ в Украине даже создали Единую базу данных внутренне перемещенных лиц (ЕИБД). Однако ее администратором является не Минразвития, а государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр" Министерства социальной политики. В этой базе хранятся данные не только о статусе ВПЛ, но и их жилищные потребности.

Впрочем, что означает формулировка "жилищная потребность", о которой при регистрации информируют сами ВПЛ - государственное предприятие не знает, о чем там сообщили общественной организации "Центр оценки рисков", которая провела соответствующее исследование.

Так, в феврале 2025 года в "Информационно-вычислительном центре" заявили, что данных о реальной потребности в жилье нет, а предоставить они могут только цифры о количестве ВПЛ, которые указали причиной переезда "разрушенное жилье". В августе там же ответили, что такая информация все же есть, однако "детального определения понятия жилищных потребностей" в реестре не предусмотрено.

Согласно ответам на запросы , в ЕИБД ВПЛ по состоянию на август 2025 года находились почти 220 тыс. активных заявлений с отметкой "жилищные потребности" (всего с 2022 года подано 528,9 тыс.). В то же время, в той же системе за 3,5 года закрыто только 63 жилищные потребности ВПЛ.

Это порождает главный вопрос: действительно ли государство обеспечило жильем всего 63 ВПЛ, или же реестр фиксирует потребности некорректно и не отслеживает их закрытие?

Минразвития предоставило другие цифры, которые демонстрируют значительно меньшее, или даже более узкое измерение потребности. По данным ведомства по состоянию на 31 декабря 2024 года в очереди на временное жилье находилось 23,1 тысячи ВПЛ, а фактически обеспечено жильем за 2022-2024 годы - 4,2 тысячи человек.

Разрыв между 222 тыс. потребностей в ЕИБД и 23 тыс. в очереди в Минразвития означает, что государство не имеет единой таксономии жилищных потребностей (временное/постоянное/компенсация/аренда) и, соответственно, не может корректно спланировать бюджет.

Сравнение данных ГП "Информационно-вычислительный центр" и Минразвития по количеству ВПЛ, которые отметили о наличии жилищной потребности, и тех, которые находятся на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения за 2022-2024 годы

Госстат подтвердил наличие проблем с учетом самих ВПЛ. Там сообщили, что на их запросы в 2023-2024 годах относительно количества ВПЛ по регионам и территориальным общинам от Минсоцполитики "получена информация, которая имеет существенные недостатки".

Синим цветом отображены данные ГП "Информационно-вычислительный центр" по количеству "закрытых" жилищных потребностей ВПЛ, красным - данные Минразвития по количеству ВПЛ, которые обеспечены временным жильем

Отдельный маркер проблем с учетом - выводы Счетной палаты о переплатах пособия на проживание ВПЛ. "Проведенная в августе 2022 года сверка фактов пересечения границы ВПЛ свидетельствует, что 151,1 тысячи человек находились за границей, из них продолжали получать пособие на проживание 94 тысячи человек, более трети которых - более 90 дней, 4,8% - 150 дней. Таким образом, государство неправомерно выплатило 892,5 млн грн помощи на проживание, что является потерями бюджета и эквивалентно, например, стоимости 8750 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro Fly", - отмечали контролеры.

Также в выводах палаты отмечается, что структурные подразделения социальной защиты и региональные центры занятости принимали многочисленные необоснованные решения о выплатах. А Минсоцполитики не ввело периодической статистической или другой отчетности по вопросам учета ВПЛ и предоставления им помощи на проживание.

Отсутствие надлежащего контроля на центральном уровне за учетом выявленных переплат и недоплат и их погашения, а также недостатки и задержки в доработке программного обеспечения (в частности ЕИБД ВПЛ) затрудняли принятие обоснованных управленческих решений и приводили к переплатам.

Куда пошли деньги

Назвать наиболее эффективный механизм обеспечения жильем ВПЛ непростая задача, поскольку государство не собирает и не анализирует данные по годам по одному из механизмов - выдачи и оплаты жилищных сертификатов для ВПЛ в рамках компенсаций за уничтоженное жилье.

Так, Минразвития сообщило, что отдельная статистика по количеству ВПЛ среди заявителей на получение компенсации за уничтоженное жилье с детализацией по годам не ведется.

Исследование показало, что компенсация за уничтоженное жилье (жилищные сертификаты/"еВідновлення") дала лучший результат, по состоянию на июнь 2025 года. Так, внутренне перемещенные лица получили 4 419 жилищных сертификатов (на 6,1 млрд грн выплат из общих 10 млрд грн согласованных для ВПЛ).

Примечательно, что количество заявлений и выплат резко возросло в 2024-2025 годах, а сам этот механизм имеет высокую "конверсию" в приобретенное жилье (после выдачи сертификата покупка - вопрос техники и предложения на рынке).

Таким образом, по количественному показателю реального решения потребности в жилье для ВПЛ сертификаты - один из самых эффективных инструментов.

За 2022-2024 годы государство обеспечило временным жильем 4 236 человек при "видимой" очереди 23 099 граждан - лишь около 18%. Следовательно, этот инструмент важен, но не закрывает долгосрочную потребность и не масштабируется темпами, соизмеримыми со спросом.

В 2023-2024 годах 4 079 ветеранов-ВПЛ получили денежные компенсации (по постановлению правительства) на 5,9 млрд грн. Из них 3 414 приобрели жилье. В 2025 году финансирование программы не предусматривалось, что создает провал в сегменте с высокой результативностью.

В рамках действующих правительственных программ в 2022-2024 годах льготные кредиты получили в целом 1 246 заявителей ВПЛ. Наиболее востребованный механизм - программа льготного ипотечного кредитования "еОселя". Только в течение 2023-2024 годов было подано более 140 тыс. заявок на получение ипотеки, из которых около 57 тыс. одобрили.

Однако фактическое финансирование произошло только по 340 договорам - менее 1% от общего количества заявлений. Такой разрыв между спросом и результатами объясняется как ограниченными бюджетными ресурсами, так и сложностью самой модели ипотечного кредитования для ВПЛ, которые часто не имеют стабильного дохода, необходимого для обслуживания кредитов.

Поэтому несмотря на высокий интерес, эффективность "еОсели" как инструмента обеспечения жильем для ВПЛ на практике оказалась крайне низкой.

Каковы причины описанных выше провалов в обеспечении жильем ВП? Можно выделить следующие факторы:

1. Отсутствует категоризация "жилищных потребностей". ЕИБД ВПЛ умеет ставить "галочку" о "жилищной потребности", но не фиксирует ее тип (временное жилье, постоянное, компенсация и т.д. и жизненный цикл: от подачи до финансирования и закрытия).

2. Реестры не интегрированы (ЕИБД ВПЛ не сверяется системно с Госстатом, ГМС, ГНСУ, Пенсионным фондом), что приводит к неактуальным записям и нецелевым выплатам.

3. Отсутствует публичная аналитика эффективности: сколько средств потрачено на сколько квартир/решений; средняя стоимость закрытия одной потребности.

4. Замедленные проектные циклы (строительство/реконструкция, договорные процедуры) и риски качества отбора объектов (без прозрачных конкурсов).

По результатам исследования "Центр оценки рисков" установил, что в течение 2022-2024 годов жилье или целевую финансовую поддержку для его приобретения/строительства получили не менее 8 896 заявителей, а с учетом показателей компенсаций за уничтоженное жилье - 13 315. На фоне 219,4 тыс. активных "жилищных потребностей" в ЕИБД ВПЛ это - примерно 6%. На фоне общего количества ВПЛ - менее 0,3%.

Таким образом, одна из главных проблем - не дефицит денег как таковой, а дефицит управляемости спроса, когда средства не "ловят" реальные, должным образом описанные потребности.

Социальное арендное жилье: шанс или риск "новой большой программы"?

В июле 2025 года правительство утвердило постановление о реализации очередного экспериментального проекта. На этот раз по строительству социального арендного жилья с привлечением кредита на 200 млн евро от ЕИБ.

В условиях войны, ограниченного финансирования, тенденции к потере территорий и роста количества ВПЛ, каждое решение по привлечению кредитных ресурсов должно быть взвешенным и стратегически оправданным. На фоне провалов с временным фондом, запуск новой большой программы социального арендного жилья может стать шансом для тысяч семей получить крышу над головой.

Но вместе с тем это и риск - ведь государство до сих пор не обладает достоверной, верифицированной аналитикой относительно реальных масштабов и структуры жилищной потребности ВПЛ.

Без интегрированных данных из ЕИБД ВПЛ, обоснованного отбора общин, в которых будет строиться социальное жилье и прозрачного отбора проектов строительства, анализа экономической модели жизненного цикла проекта, и аудита стоимости квадратного метра квартиры, кредитные средства могут превратиться не на решение проблемы, а на дорогие, но нерелевантные проекты, которые только увеличат долговое бремя государства.

Ключевой вопрос заключается не в том, нужно ли Украине социальное арендное жилье, а в том, способны ли мы его создать так, чтобы оно реально закрывало потребности, а не пополняло очереди в реестрах.

Каждая гривна в жилье для ВПЛ должна давать максимум закрытых потребностей и долгосрочный эффект интеграции (рабочие места, налоги, потребление). Для этого нужно:

делать ставки на инструменты с доказанной конверсией (сертификаты, ветеранские компенсации);

сшить реестры и процессы, чтобы средства "видели" людей;

перейти от больших строительных намерений к массовому реконструкторскому подходу плюс арендным моделям;

привязать каждую программу к публичным KPI.

Без качественных данных - нет качественной политики. Именно поэтому началу каждого нового публичного инвестиционного проекта должна предшествовать качественная аналитическая работа, и конкретно в этом кейсе инициатор должен доказать, что он способен дать простой ответ на базовый вопрос: для кого и где именно строится это жилье.

Только тогда очередной заем станет не долговым бременем, а инвестицией в будущее - и шансом превратить кризис в точку отсчета новой социальной политики.