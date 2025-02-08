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Россия захватила менее 20% полезных ископаемых Украины - Зеленский

Владимир Туник-Фриз — 8 февраля, 13:08
Россия захватила менее 20% полезных ископаемых Украины - Зеленский
Офіс Президента України

Российские оккупанты захватили менее 20% полезных ископаемых, но Украине нужна помощь, чтобы защитить то, что осталось.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью для Reuters.

"Если мы берем, что где-то 20% нашей земли захвачено, безусловно они захватили не 20% наших полезных ископаемых. Пока меньше", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что остаток ресурсов Украины крайне нуждается в защите.

"Нам нужно остановить Путина и защитите, что у нас есть.

Очень много в Днепровской области, очень много в центральной Украине и на западе. к сожалению, мы потеряли уголь, но я знаю, что они тоже очень много там потеряли, потому что они не знали что делать с шахтами, затопили много", - добавил Зеленский.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

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