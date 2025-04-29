В Украине изменились правила проверок молочных продуктов на рынках

В Украине с 29 апреля вступили в силу новые правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Отмечается, что теперь на агропродовольственных рынках молоко и молочные продукты могут продаваться при наличии следующих документов:

ветеринарного и/или идентификационного документа, удостоверяющего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства по производству молока по заразным болезням и состояние здоровья животного (животных). В документе должны быть указаны дата и результат исследования животного (животных) на субклинический мастит, дата прививки против сибирской язвы, исследования на туберкулез, лейкоз, бруцеллез и другие заболевания);

экспертного заключения с результатами лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и/или изготовленных из него молочных продуктов, выданного аккредитованной лабораторией, размещенной на агропродовольственном рынке.

В Госпродпотребслужбе добавили, что указанные правила помогут усовершенствовать систему контроля за безопасностью молочной продукции на агропродовольственном рынке и обеспечить здоровье потребителей.

Напомним:

В Украине по состоянию на 23 апреля средняя закупочная цена молока-сырья составляла 16,00 грн/кг без НДС, что на 15 коп. меньше, чем в начале апреля.