Дорогие депутаты: сколько граждане тратят на льготы и привилегии народных избранников

Народные избранники имеют ряд льгот, в частности компенсацию за аренду жилья. Сколько средств на это тратит государственный бюджет?

Законодательство предусматривает многочисленные льготы и привилегии для народных депутатов. Речь идет не только о трудовых гарантиях, таких как длительный отпуск или оборудование рабочего кабинета, но и о компенсации расходов на транспорт и жилье.

В 2025 году общая норма расходов на одного депутата составляет 2,28 млн грн. Большая часть этих денег предусмотрена для зарплат помощников-консультантов.

Какие льготы имеют народные избранники и есть ли ограничения для их получения?

Трудовые гарантии

Парламентарии имеют ряд трудовых гарантий. Прежде всего, период работы народного депутата засчитывается в стаж государственной службы. Это дает право на надбавку за выслугу лет и дополнительный оплачиваемый отпуск. Народному избраннику присваивается первая категория, первый ранг государственного служащего.

Депутаты имеют 45 дней ежегодного оплачиваемого отпуска в межсессионный период. Избранники, которые вышли на "заслуженный отдых" до 2017 года, имеют право на спецпенсии в размере 70% от суммы месячной зарплаты нынешнего народного депутата с учетом всех доплат и надбавок к должностному окладу.

В 2017 году специальные условия расчета и выхода на пенсию для депутатов заменили обеспечением, как для обычных украинцев. В июне 2024 года группа парламентариев обратилась в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционной отмену специального режима выхода на пенсию для бывших депутатов, однако решение по этому делу еще не приняли.

Парламентарии также имеют право на бесплатное медобслуживание в специализированных учреждениях, которое сохраняется и за бывшими депутатами. Депутаты, которых суд досрочно лишил полномочий, могут потерять такую опцию.

На время исполнения полномочий народные депутаты освобождаются от мобилизации.

После окончания полномочий народные депутаты имеют право вернуться на предыдущую работу. С рабочим, который трудился на месте слуги народа, заключают соответствующий срочный договор по аналогии с "декретной" должностью.

В случае смерти депутата любого созыва его погребение проводят за средства местных органов исполнительной власти.

У народных избранников есть и ограничения: они не могут занимать другие оплачиваемые должности или иметь бизнес. Поскольку прямой ответственности за несоблюдение этого требования нет, то часто его не соблюдают. Кроме основной парламентской работы, им разрешено заниматься лишь преподавательской, научной и творческой деятельностью.

Льготы, связанные с исполнением депутатских обязанностей

Для народных депутатов предусмотрены привилегии, которые помогают им в работе. В частности, они имеют право на отдельный технически оборудованный служебный кабинет в помещениях Верховной Рады. Кроме того, они могут бесплатно пользоваться правительственной связью в рамках выполнения депутатских полномочий.

Народные избранники могут иметь до 31 помощника-консультанта, четверо из которых зачисляются на госслужбу. Остальным помощникам депутат самостоятельно распределяет зарплату из общего фонда, предусмотренного сметой парламента.

Также оплачивается повышение квалификации депутатов, обучение в учебных заведениях (в частности аспирантура и магистратура), изучение иностранных языков. Депутат имеет право на государственную охрану для себя и членов семьи (дома и в рабочее время).

Местные государственные администрации должны бесплатно организовывать встречи депутатов с избирателями: все расходы берут на себя местные бюджеты.

Дополнительные привилегии имеют председатель Верховной Рады и два его заместителя: помещения для проведения официальных мероприятий, транспорт, секретариат, охрана, средства на представительские цели (до 40% от соответствующего должностного оклада).

Льготы на жилье и транспорт

Народные избранники имеют льготы на жилье: право на компенсацию стоимости аренды жилья или гостиничного номера. Средства на аренду выделяют депутатам, которые не имеют собственного жилья в Киеве и зарегистрированы в населенном пункте, расположенном на расстоянии более 30 км от столицы.

Народные депутаты могут воспользоваться льготами на транспорт: компенсацией стоимости проезда (7,5 тыс. грн в месяц в 2025 году) и первоочередным получением билетов на любой вид транспорта. В самолете они имеют право получить билет в бизнес-класс, на пассажирском судне - в первом или втором классах.

Также в распоряжении депутатов есть автопарк Верховной Рады. Его автомобилями народным избранникам разрешено пользоваться до 25 ч. в месяц. Однако поехать ими в другую область нельзя - только до самолета в Борисполь. Средства, потраченные на остаток дороги, можно возместить путем оформления командировки.

Сколько денег выделяют на компенсации

Общая норма расходов на одного депутата составляет 2,28 млн грн, говорится в бюджете Верховной Рады на 2025 год. Большая часть из этих средств предусмотрена для фонда оплаты труда помощников-консультантов. Меньше всего из этой суммы идет на компенсации расходов на организацию встреч с избирателями - 670 грн за год.

Существенная часть расходов - компенсация за аренду жилья. На год депутату могут выделить 237 тыс. грн (650 грн в сутки). Списки депутатов, которым выдаются средства на аренду жилья, должны ежеквартально публиковаться в газете "Голос Украины" и ежемесячно - на сайте Верховной Рады. Эта норма закреплена в законодательстве.

ЭП подсчитала, что за 2024 год на компенсации для депутатов из государственного бюджета выделили почти 26,4 млн грн. Больше всего средств они получили в декабре - более 4,7 млн грн. Правом на компенсацию воспользовались 113 парламентариев. В среднем каждый народный избранник получил почти 40 тыс. грн.

Большинство депутатов получили эти средства за декабрь и ноябрь, некоторые - за более долгий период. Так, Игорю Негулевскому из фракции "Слуга народа" компенсировали 119,6 тыс. грн за шесть месяцев. В течение 2024 года на компенсации подавались одни и те же избранники, но их количество отличалось: от 88-ми в феврале до 113-ти в декабре.

Большинство народных депутатов, получивших средства за аренду жилья в декабре, принадлежат к фракции "Слуга народа", таких было 85. Также компенсации получили по пятеро избранников из "Европейской солидарности", "Голоса" и "Довиры" и два члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".