Разрешат ли в Киеве работать такси ночью: ответ КГВА

Киевская городская военная администрация (КГВА) работает с правоохранителями для создания прозрачного механизма для ночных такси-перевозок.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, КГВА получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час.

"Сейчас мы работаем со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм". - рассказал Ткаченко.

Он также отметил, что в случае их разрешения, это произойдет только в рамках закона, под жестким контролем и ответственностью.

"В Киеве не будет хаоса, только порядок", - добавил Ткаченко.

Напомним:

Компании Bolt, Uklon и Ubеr обратились к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой урегулировать передвижение по городу в период комендантского часа "лицами, которые имеют объективную потребность".