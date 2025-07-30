Елена Дума покидает пост главы АРМА

Елена Дума, которая возглавляла Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), подала заявление об увольнении с этой должности.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Дума просит правительство удовлетворить ее просьбу, подчеркнув, что сделала это в день вступления в силу закона, который усиливает институциональную способность АРМА.

По словам Думы, за время ее каденции агентство прошло важные этапы трансформации. В частности, были улучшены результаты АРМА, обеспечены прозрачные механизмы работы через Prozorro, значительно расширено международное сотрудничество и запущена модернизация Реестра арестованных активов.

"С сегодняшнего дня все эти изменения наконец официально закреплены в украинском законодательстве. ", - отметила она.

Следующим важным шагом для агентства станет международный аудит, говорит Дума. Она утверждает, что подписала заявление, чтобы этот процесс проходил независимо.

Она выразила уверенность, что будущий руководитель АРМА обеспечит достойное продолжение изменений.

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