Украина хочет заключить контракт на поставки СПГ из США

Зеленский отметил, что Украина хочет стать хабом для поставок американского сжиженного природного газа из Украины в ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью для Reuters.

По словам Зеленского, такие проекты интересуют как администрацию Трампа, так и Украину.

Президент отметил, что Украина имеет подготовленный хаб и развитую сеть газопровода для поставок в Европу.

"Да у нас есть свой натуральный газ, есть нефть, но мы готовы и хотим иметь контракты по поставкам в Украину СПГ из США и конечно мы будем хабом для всей Европы", - отметил Зеленский.

Зеленский сказал, что Украина готова пускать американских инвесторов в проекты связанные с газом.

Он также добавил, что вопрос поставок американского СПГ является безопасным для Украины и Европы, ведь таким образом появится альтернатива российскому газу.

Напомним:

Владимир Зеленский отметил, что Путин захватил украинских ресурсов на триллионы и в случае прекращения огня без деоккупации территорий, сможет использовать эти ресурсы для подготовки новой войны.