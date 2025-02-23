Зеленский: Замороженные российские активы - это наши деньги

Президент Владимир Зеленский предложил использовать часть средств из замороженных российских активов для наполнения будущего Фонда, который должен стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов Украины.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

"Что касается соглашения, как я уже говорил, там не может быть задействован формат, при котором мы бы были должниками за старое. Мы готовы вкладывать новые инвестиции и быть равноправными партнерами", - заявил Зеленский.

"Было написано, что этот Фонд на 100% (на 100% будет контролироваться США - ЭП.), но если там будет например 50% на 50% и если США будут вкладывать и зачислять помощь нам, как свой инвестиционный вклад, то мы будем так же вкладывать", - пояснил он.

По словам президента, Украина могла бы вкладывать в этот Фонд доходы от наших предприятий и деньги от замороженных российских активов.

"Замороженные российские активы - это наши деньги. Именно наши деньги, а не наши с партнерами", - сказал Зеленский.

"И это может действительно помочь. Потому что это может быть быстрое инвестирование. Деньги от замороженных активов - они быстрые, мы можем взять например 50 млрд, США могут нам дать помощь в 50 млрд, мы наполним этот Фонд, там будет уже 100 млрд долларов. Мы эту сумму будем вкладывать в добычу и развитие украинской экономики", - предлагает глава государства.

Другой вариант наполнения Фонда, по словам президента, может включать в себя передачу Украине оружия для защиты украинских территорий и полезных ископаемых.

"Это так же инвестирование. Нам нужны еще 20 систем Patriot, которые стоят 30-35 млрд долларов. Если США дадут 35 млрд системами Patriot, мы будем считать, что они вложились, и мы сможем со своей стороны вкладывать 35 млрд долларов.

И тогда в Фонде есть 70 млрд. Это честно? Я думаю, что да. Но для того, чтобы понять, что об этом думают США и как это соглашение может предоставить нам гарантии, нужно встретиться и все это обсудить. Считаю, что эта встреча должна быть справедливой, и должна состояться до встречи Трампа с Путиным", - подытожил Зеленский.

Напомним:

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины.

При этом россияне якобы будут настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление оккупированных территорий.

Как сообщала ЭП, последняя версия проекта соглашения между США и Украиной по недрам предусматривает создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.