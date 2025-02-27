Украине нужно на разминирование почти 30 миллиардов долларов

Потребности Украины в разминировании территорий, подвергшихся воздействию войны, составляют 29,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на "Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)", которая проведена Всемирным банком, Правительством Украины, Евросоюзом и ООН.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим документом оценка потребностей на разминирование сократилась на 4,8 миллиарда долларов благодаря прогрессу в обследовании и очистке земель, на которых велись боевые действия.

Также авторы отчета отмечают, что активное развитие таких инноваций, как использование сенсорных технологий, аэрофотосъемка и машинное обучение могут еще больше ускорить, а соответственно и удешевить стоимость разминирования.

Поскольку разминирование территорий продлится десятилетия, поэтому, по словам авторов, важно развивать долгосрочную институциональную способность и развитие партнерств с международными организациями, занимающимися противоминной деятельностью.

Напомним:

На заседании Коалиции по разминированию в Вильнюсе партнеры подтвердили готовность выделить 700 млн евро на закупку оборудования для Украины.