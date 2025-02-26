В Украине заработал совет оружейников: чем будет заниматься и кто возглавил

Украинский совет оружейников начал работу. Это платформа, которая консолидирует частную оборонную индустрию для эффективного взаимодействия с государственными структурами, военными и международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Совета.

В состав совета вошли: Лига оборонных предприятий Украины, Украинские роботизированные силы, Ассоциация производителей РЭБ/РЭР, Techosystem Defense, Оборонный Альянс Украины, Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "АРМАДА", Инвестиционный фонд D3 Venture Capital.

Председателем правления Совета оружейников стал советник президента Украины по стратегическим вопросам, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Исполнительный директор - Игорь Федирко, экс-заместитель директора "Укроборонсервиса" по гуманитарному разминированию, руководителя Государственного центра гуманитарного разминирования.

"Объединение производителей в единую адвокационную организацию - проверенная эффективная практика, которая применяется во всем мире", - говорится в сообщении.

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Напомним:

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS, которая специализируется на разработке информационных системы для авиакосмического и военного секторов, подписали соглашение о развитии совместного предприятия.