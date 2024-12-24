Правительство упростило закупку беспилотников и РЭБ: что изменится

<Кабинет Министров утвердил постановление, которое выводит закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу, что по словам Умерова ускорит закупки.

Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, решение обеспечивает оперативность в поставке необходимых технологий на фронт и поддерживает украинских производителей, предоставляя им возможность стабильного развития и совершенствования продукции.

"Это решение означает стабильность, системность и предсказуемость для всех участников процесса", - отметил министр.

Нововведения позволят командирам воинских частей закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с Генштабом и другими органами военного управления.

Отмечается, что также предусмотрено расширение доступа к рамочным соглашениям: воинские части могут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами МОУ и Госспецсвязи, что позволит получать технику быстрее и по конкурентным ценам.

Отныне военные смогут эффективнее планировать свои потребности, а производители - сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства, добавил Умеров.

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