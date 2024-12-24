Уряд спростив закупівлю безпілотників та РЕБ: що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу, що за словами Умєрова пришвидшить закупівлі.

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, рішення забезпечує оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт і підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції.

"Це рішення означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу", – зазначив міністр.

Нововведення дозволять командирам військових частин закуповувати безпілотники та РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Зазначається, що також передбачено розширення доступу до рамкових угод: військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та Держспецзв’язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники – зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва, додав Умєров.

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