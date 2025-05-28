Бизнес сможет забронировать больше работников: объяснение Минцифры
В Украине после изменений в правилах бронирования компании смогут забронировать больше специалистов. Теперь в общее количество военнообязанных на предприятии засчитывают работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Ранее к общему количеству военнообязанных работников причисляли только тех, кто находится на воинском учете. Теперь учитывают и мобилизованных после 18 мая. То есть, предприятие сможет забронировать больше людей.
Например, если на учёте было 80 работников, а ещё 20 - мобилизованные после 18 мая, раньше можно было забронировать 40 (50% от 80). Теперь - 50 (50% от 100).
"Если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании", - говорится в сообщении.
Кто может подать заявку на бронирование:
- юридические лица или их филиалы;
- компания должна быть в Едином перечне критически важных;
- работники должны быть официально трудоустроены;
- в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" - то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.
Напомним:
Правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации.