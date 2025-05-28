Бизнес сможет забронировать больше работников: объяснение Минцифры

В Украине после изменений в правилах бронирования компании смогут забронировать больше специалистов. Теперь в общее количество военнообязанных на предприятии засчитывают работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Ранее к общему количеству военнообязанных работников причисляли только тех, кто находится на воинском учете. Теперь учитывают и мобилизованных после 18 мая. То есть, предприятие сможет забронировать больше людей.

Например, если на учёте было 80 работников, а ещё 20 - мобилизованные после 18 мая, раньше можно было забронировать 40 (50% от 80). Теперь - 50 (50% от 100).

"Если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании", - говорится в сообщении.

Кто может подать заявку на бронирование:

юридические лица или их филиалы;

компания должна быть в Едином перечне критически важных;

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" - то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Напомним:

Правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации.