Микроволновки против дронов. Как инженеры осваивают электромагнитное оружие
В мире совершенствуют прототипы микроволнового оружия, чтобы применять его в боевых действиях. Пригодится ли такое оружие на российско-украинской войне?
История создания микроволновой печи довольно необычна: она уходит корнями в производство радаров во время самого кровавого конфликта в истории человечества - Второй мировой войны.
Принцип работы радаров прост: система излучает электромагнитные волны, которые отражаются от вражеских объектов и возвращаются обратно. Благодаря антенне и паре математических формул радиолокационные станции способны определить местонахождение, направление движения и приблизительный размер объекта.
Мощность радаров на тот момент была ограниченной, поэтому американским и британским инженерам поставили задачу изобрести устройство, которое способно генерировать волны короткой длины и значительно большей силы. Результатом стало изобретение магнетрона.
Он изменил радиолокационную разведку и сделал ее более эффективной. Уже после Второй мировой войны, во время испытаний, один из инженеров заметил, что волны растопили в его кармане шоколадный батончик. Как оказалось, они заставляют молекулы воды двигаться и нагревать пищу. Так появилась первая микроволновая печь.
80 лет спустя уже сами "микроволновки" вдохновляют инженеров на разработку нового оружия. Если микроволновая печь способна сжечь бутерброды, то может ли она так же делать с вражескими беспилотниками или даже живой силой, если сделать электромагнитные волны достаточно мощными?
Ответ на этот вопрос ищут оборонные компании по всему миру.
Как работает микроволновое оружие
Вряд ли сейчас военные думали бы о разработке лазеров или боевых микроволновок, если бы не появление дешевых беспилотников-камикадзе. Обычно воздушные цели сбивают дорогостоящими зенитными ракетами, но в условиях долговременной войны их не хватит, ведь дешевые беспилотники можно производить тысячами в месяц.
Цена ударного дрона составляет до 200 тыс. долл. В то же время стоимость противовоздушной ракеты для системы IRIS-T - более 1 млн евро, а для ЗРК Patriot - около 3 млн евро.
Оперировать беспилотниками могут и не военные, а, например террористы. Яркий пример - йеменские хуситы, которые запускают дешевые БПЛА по гражданским и военным судам в Красном море. Следовательно, разработка средств защиты является вызовом для всех армий мира.
Комплексы радиоэлектронной борьбы не могут полностью закрыть небо от БПЛА-камикадзе, ведь современные CRPA-антенны позволяют защищать спутниковую связь на беспилотниках, а сами дроны часто имеют автономные системы наведения.
Уменьшить разрыв в стоимости средств атаки и защиты можно двумя путями. Первый - разработать альтернативные средства уничтожения воздушных целей. Яркий пример - Украина начала использовать зенитные FPV-дроны стоимостью несколько сотен долларов за штуку.
Второй способ - разработать такую систему ПВО, которая в принципе не потребует никаких боеприпасов. Наука говорит, что это возможно. Речь идет о так называемом оружии направленной энергии. Идея в том, чтобы повредить цель электромагнитными волнами. Это может быть направленный луч света, то есть боевой лазер, или же сильное микроволновое излучение.
Современные модели боевых лазеров при себестоимости одного выстрела в несколько центов способны за считанные секунды прожечь дыру в объекте за десятки километров, выведя из строя его электронику. Но есть множество условностей, которые затрудняют процесс массового внедрения этой технологии в войска.
Лазер требует рядом мощный источник энергии, систему охлаждения, обученных специалистов для обслуживания. Погода должна быть ясной, потому что туман рассеивает луч. Такое оружие одновременно может нацеливаться только на один объект, а его разработка довольно дорогостоящая даже по меркам западных компаний.
Микроволновое оружие работает иначе. Оно не прожигает объект поражения извне и не деформирует его корпус, но способно вывести из строя электронику. Электромагнитной энергии этих систем хватает для того, чтобы вызвать сбой в чувствительных электронных компонентах летающего объекта и заставить его упасть.
Недостатком этого концепта является то, что микроволны не способны дотянуться до цели так далеко, как лазеры. Однако их преимущество заключается в том, что они подавляют несколько целей в заданном оператором направлении, что делает такие системы перспективным оружием против атак роев дронов, где нужно одновременно охватить десятки целей.
Лейзеры и микроволновые системы имеют сильные и слабые стороны. В военно-морских силах США тестируют оба варианта и в перспективе планируют их совместить, чтобы защищать суда от беспилотников.
Существуют также различные концепции относительно использования микроволнового оружия против живой силы противника или для подавления общественных беспорядков. В США ее называют "система активного отбрасывания".
Эффект от нее - как будто человека поместили в микроволновую печь. Система способна наносить ожоги и существенный дискомфорт, заставляя убегать как можно дальше. Звучит жутковато, однако открытые данные исследований, опубликованные в журнале Wired, показали относительную безопасность этой технологии. Значительные ожоги получали единицы людей из тысяч испытуемых, а у большинства боль исчезала сразу после отключения системы.
Правда, какой будет травматичность при применении на людях в реальных, а не в лабораторных условиях, - до сих пор загадка.По одной из теорий, именно использование микроволнового оружия вызвало "гаванский синдром" у американских дипломатов на Кубе. Гаванским синдромом называют загадочные проблемы со здоровьем, которые месяцам испытывали работники посольства США по неизвестным причинам. Люди страдали от бессонницы, потери памяти, нарушения равновесия, головной боли и нарушения концентрации внимания.
Идея использования оружия направленной энергии звучит перспективно, но на практике технология еще сырая и требует лет разработки. Общая проблема лазеров и микроволновых систем - сомнительная эффективность в условиях реальных боевых действий.
Для определения готовности технологии к массовому использованию в войске используют формулу SWaPC - соотношение размера, веса, мощности и стоимости. В случае с лазерами и микроволновым оружием стоит добавить еще одну переменную - "потребление электроэнергии".
Первые микроволновые и лазерные комплексы оказались габаритными, тяжелыми, дорогими и требуют мощного питания на месте эксплуатации. Проблемы начинались на этапе доставки систем в зону боевых действий и обустройства инфраструктуры для нее. Возможные погрешности при работе в различных погодных условиях против различных целей требуют дополнительных исследований и испытаний.
Такие исследования продолжаются. Например, армия США видит потенциал в оружии направленной энергии и ежегодно затрачивает около 1 млрд долл. на его разработку. Лазеры пока являются более популярной концепцией, но некоторые оборонные компании уже создали первые рабочие образцы именно микроволнового оружия. И речь не только о корпорациях из Соединенных Штатов.
Какие страны имеют микроволновое оружие
Ни одна модель микроволнового оружия еще не пошла в серийное производство. Сейчас существуют перспективные образцы, которые уже проходят испытания и, вероятно, готовы к пробным применениям в условиях реальных боевых действий.
Один из самых популярных прототипов - комплекс THOR от компаний BAE Systems, Verus Research и Black Sage. Он размещается в 20-футовом контейнере, его размер адаптировали для транспортировки самым популярным американским грузовым самолетом С-130 "Геркулес". В зоне боевых действий подготовить THOR к бою можно за три часа.
Главным заявленным преимуществом системы THOR является эффективная борьба против роя дронов. В 2023 году исследовательская лаборатория воздушных сил США провела испытания, на которых смоделировала атаку роя беспилотников. Комплекс успешно отразил налет микроволновым излучением. Правда, детали этого теста остаются неизвестными.
Концептуально похожими на THOR являются системы Chimera и Phaser, разработку которых ведет Raytheon.
Еще один американский прототип микроволнового оружия - Leonidas от компании Epirus. Это более компактный и менее мощный вариант по сравнению с предыдущими. Его преимущество заключается в высокой мобильности. Сейчас разработчик совместно с General Dynamics работает над интеграцией системы в бронетранспортер Stryker.
Свои наработки в сегменте микроволнового оружия имеет и Китай, который не отстает от мировых технологических трендов. На пропагандистских роликах обозреватели журнала The Warzone зафиксировали сразу три модели от государственных китайских компанийи.
Первая - небольшая, установленная на бронетранспортер. Вторая и третья - тяжелые, установленные на грузовики.
Микроволновые комплексы против живой силы находятся в разработке разных стран мира еще с 2000-ых годов. Речь не только о США, но и о России и Китай. Правда, технология так и не прижилась в войсках и сейчас выглядит скорее как средство против протестующих.
О микроволновых системах в Силах обороны Украины не известно ничего. Эта технология в перспективе могла бы быть полезной для защиты неба от беспилотников-камикадзе типа "Шахед" и позиций Сил обороны от FPV-дронов.
И хотя отечественные инженеры имеют определенные достижения в производстве средств радиоэлектронной борьбы, разработка микроволнового оружия и доведение его до боеспособного состояния - значительно более сложная задача, которая потребует много времени и ресурсов.