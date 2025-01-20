Микроволновки против дронов. Как инженеры осваивают электромагнитное оружие

В мире совершенствуют прототипы микроволнового оружия, чтобы применять его в боевых действиях. Пригодится ли такое оружие на российско-украинской войне?

История создания микроволновой печи довольно необычна: она уходит корнями в производство радаров во время самого кровавого конфликта в истории человечества - Второй мировой войны.

Принцип работы радаров прост: система излучает электромагнитные волны, которые отражаются от вражеских объектов и возвращаются обратно. Благодаря антенне и паре математических формул радиолокационные станции способны определить местонахождение, направление движения и приблизительный размер объекта.

Мощность радаров на тот момент была ограниченной, поэтому американским и британским инженерам поставили задачу изобрести устройство, которое способно генерировать волны короткой длины и значительно большей силы. Результатом стало изобретение магнетрона.

Он изменил радиолокационную разведку и сделал ее более эффективной. Уже после Второй мировой войны, во время испытаний, один из инженеров заметил, что волны растопили в его кармане шоколадный батончик. Как оказалось, они заставляют молекулы воды двигаться и нагревать пищу. Так появилась первая микроволновая печь.

80 лет спустя уже сами "микроволновки" вдохновляют инженеров на разработку нового оружия. Если микроволновая печь способна сжечь бутерброды, то может ли она так же делать с вражескими беспилотниками или даже живой силой, если сделать электромагнитные волны достаточно мощными?

Ответ на этот вопрос ищут оборонные компании по всему миру.

Как работает микроволновое оружие

Вряд ли сейчас военные думали бы о разработке лазеров или боевых микроволновок, если бы не появление дешевых беспилотников-камикадзе. Обычно воздушные цели сбивают дорогостоящими зенитными ракетами, но в условиях долговременной войны их не хватит, ведь дешевые беспилотники можно производить тысячами в месяц.

Цена ударного дрона составляет до 200 тыс. долл. В то же время стоимость противовоздушной ракеты для системы IRIS-T - более 1 млн евро, а для ЗРК Patriot - около 3 млн евро.

Оперировать беспилотниками могут и не военные, а, например террористы. Яркий пример - йеменские хуситы, которые запускают дешевые БПЛА по гражданским и военным судам в Красном море. Следовательно, разработка средств защиты является вызовом для всех армий мира.

позволяют защищать спутниковую связь на беспилотниках, а сами дроны часто имеют автономные системы наведения. Комплексы радиоэлектронной борьбы не могут полностью закрыть небо от БПЛА-камикадзе, ведь современные CRPA-антенны

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Уменьшить разрыв в стоимости средств атаки и защиты можно двумя путями. Первый - разработать альтернативные средства уничтожения воздушных целей. Яркий пример - Украина начала использовать зенитные FPV-дроны стоимостью несколько сотен долларов за штуку.

Второй способ - разработать такую систему ПВО, которая в принципе не потребует никаких боеприпасов. Наука говорит, что это возможно. Речь идет о так называемом оружии направленной энергии. Идея в том, чтобы повредить цель электромагнитными волнами. Это может быть направленный луч света, то есть боевой лазер, или же сильное микроволновое излучение.

Современные модели боевых лазеров при себестоимости одного выстрела в несколько центов способны за считанные секунды прожечь дыру в объекте за десятки километров, выведя из строя его электронику. Но есть множество условностей, которые затрудняют процесс массового внедрения этой технологии в войска.

Испытания лазера Dragon Fire CNN

Лазер требует рядом мощный источник энергии, систему охлаждения, обученных специалистов для обслуживания. Погода должна быть ясной, потому что туман рассеивает луч. Такое оружие одновременно может нацеливаться только на один объект, а его разработка довольно дорогостоящая даже по меркам западных компаний.

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