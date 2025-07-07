Увеличение финансирования обороны: комитет Рады рекомендовал два законопроекта

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал в первом чтении два законопроекта, которые касаются увеличения расходов обороны в госбюджете-2025.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Согласно законопроекту #13439, предлагается увеличение расходов обороны на 412,4 млрд грн, из них 215,9 млр грн - на закупку и производство в Украине оружия и военной техники.

Также планируется выделить дополнительные средства на закупку лекарств, поддержку ветеранов и их семей, питание школьников и сеть военных лицеев.

"Изменения в Бюджетный кодекс #13422-1 - это часть пакета Defence City", - отметила Пидласа.

В частности, изменениями в Кодекс предлагается:

в 2026-2028 годах разделять НДФЛ релоцированных оборонных предприятий поровну между двумя местными бюджетами: "материнской" общины, где это предприятие зарегистрировано и общины, которая выбрана для релокации,

не учитывать НДФЛ релоцируемого предприятия в горизонтальном выравнивании для принимающей громады (соответственно, не уменьшать ее дотацию, или не увеличивать реверс, в зависимости от налогоспособности громады).

По замыслу авторов, эти дополнительные деньги в принимающей общине должны использоваться на обустройство инфраструктуры для работы оборонного предприятия.

Парламент планирует рассмотреть оба законопроекта на ближайших пленарных заседаниях.

Напомним:

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличиваются на 449,8 млрд грн.