За неделю с 3 по 7 марта Национальный банк Украины продал на межбанке 514,02 млн долл, при этом купил 10 млн долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 3 по 7 марта Нацбанк продал на межбанке 514,02 млн долл, что на 228,18 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 10 миллионов долларов, что является наибольшей суммой с начала года.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 24 по 28 февраля Национальный банк Украины продал на межбанке 742,2 млн долл, при этом купил 280 тыс долл.