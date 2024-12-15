За неделю Нацбанк продал более миллиарда долларов

За неделю с 9 по 13 декабря Национальный банк Украины продал на межбанке 1 млрд 75,75 млн долл, при этом купил 100 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 9 по 13 декабря Нацбанк продал 1075,75 млн долл, что на 290,25 млн долл больше, чем на прошлой неделе. Также это второй наибольший показатель за год. Больше продавали только в мае. При этом Нацбанк купил 100 тысяч долл, что на 30 тыс долл меньше, чем на прошлой неделе.

В целом с начала года Нацбанк продал 31,5 млрд долл, тогда как купил 125,8 млн долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю со 2 по 6 декабря Национальный банк Украины продал на межбанке 785,5 млн долл., при этом купил 130 тыс долл..