За тиждень Нацбанк продав понад мільярд доларів

За тиждень із 9 по 13 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 75,75 млн дол, при цьому купив 100 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 9 по 13 грудня Нацбанк продав 1075,75 млн дол, що на 290,25 млн дол більше, ніж минулого тижня. Також це другий найбільший показник за рік. Більше продавали тільки у травні. При цьому Нацбанк купив 100 тисяч дол, що на 30 тис дол менше, ніж минулого тижня.

Загалом з початку року Нацбанк продав 31,5 млрд дол, тоді як купив 125,8 млн дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень із 2 по 6 грудня Національний банк України продав на міжбанку 785,5 млн дол., при цьому купив 130 тис дол.