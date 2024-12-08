За неделю Нацбанк продал 785 миллионов

За неделю со 2 по 6 декабря Национальный банк Украины продал на межбанке 785,5 млн долл., при этом купил 130 тыс долл..

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, со 2 по 6 декабря Нацбанк продал 785,5 млн долл, что на 77 млн долл. больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 130 тысяч гривен.

В целом с начала года Нацбанк продал почти 30,5 млрд. долл., тогда как купил 125,7 млн. долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 25 по 29 ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 708,5 млн долл., при этом не покупал валюту..