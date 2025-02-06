Япония поможет Украине восстановить почву: внедрит нанопузырьки

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) и компания "KAKUICHI" помогут Украине внедрить технологию нанопузырьков для насыщения почв кислородом.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Отмечается, что KAKUICHI является одним из ведущих производителей систем нанопузырьков; компания в рамках пилотного проекта передала Украине три таких генератора.

До конца февраля их планируется установить в Киеве, в Одесской и Полтавской областях, чтобы проверить эффективность на украинских сельхозугодьях. По данным ведомства, каждый генератор способен обеспечить орошением около 1 га земли.

В Украине видят уникальность технологии в том, что она позволяет отказаться от химических удобрений. Вместо этого применяется экологически чистый подход. Вода, обогащенная нанопузырьками, восстанавливает почву и стимулирует рост растений.

"Особенно важной эта технология может стать для восстановления земель, которые были повреждены в результате российской агрессии. Хотя исследования на украинских почвах только начинаются, есть все основания полагать, что японские технологии станут ценным инструментом для восстановления сельскохозяйственного потенциала Украины", - рассказали в агентстве.

Напомним:

"Киевводоканал" получил от правительства Японии оборудование для очистки питьевой воды и экстренного восстановления канализации.