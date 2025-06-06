Дети, возвращающиеся из оккупации или депортации, получат от государства по 50 тисяч

Дети, которые возвращаются в Украину после депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированных территориях, получат одноразовую денежную помощь в размере 50 тыс гривен.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Средства должны помочь родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в мирную жизнь. Выплата не влияет на размер других социальных пособий или субсидий.

Получить деньги можно обратившись в Государственную службу Украины по делам детей.

"Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи - краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную", - говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от потребностей, ребенок может получить социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги.

Напомним:

На временно оккупированных Россией территориях проживают примерно 1,6 миллиона детей - это почти каждый пятый украинский школьник.