В Украине местные бюджеты получат 1,4 миллиарда дополнительной дотации
Правительство утвердило распределение дополнительной дотации местным бюджетам на деоккупированных и пострадавших от войны территориях за второй квартал 2025 года в объеме более 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов.
По данным ведомства, в частности:
- 394,9 млн грн - для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);
- 441,9 млн грн - для 113 территориальных громад (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);
- 149,6 млн грн - для 77 территориальных громад (компенсация потерь за декабрь 2024 года);
- 3 млн грн - для бюджета Кальчицкой сельской территориальной громады (меры военного положения, социальная защита переселенцев);
- 435 млн грн - для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в частности зарплаты и коммунальные услуги).
Дополнительная дотация направляется на поддержку местных бюджетов деоккупированных, прифронтовых и других территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, отметили в Минфине.
В ведомстве напомнили, что на 2025 год предусмотрена бюджетная программа по дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам пострадавших территорий в объеме более 36,5 млрд грн, распределение которых осуществляется поквартально.
Напомним:
В течение января-июня 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн, что на 37,2 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года.