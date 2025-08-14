В Украине местные бюджеты получат 1,4 миллиарда дополнительной дотации

Правительство утвердило распределение дополнительной дотации местным бюджетам на деоккупированных и пострадавших от войны территориях за второй квартал 2025 года в объеме более 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным ведомства, в частности:

394,9 млн грн - для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);

- для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ); 441,9 млн грн - для 113 территориальных громад (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);

- для 113 территориальных громад (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога); 149,6 млн грн - для 77 территориальных громад (компенсация потерь за декабрь 2024 года);

- для 77 территориальных громад (компенсация потерь за декабрь 2024 года); 3 млн грн - для бюджета Кальчицкой сельской территориальной громады (меры военного положения, социальная защита переселенцев);

- для бюджета Кальчицкой сельской территориальной громады (меры военного положения, социальная защита переселенцев); 435 млн грн - для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в частности зарплаты и коммунальные услуги).

Дополнительная дотация направляется на поддержку местных бюджетов деоккупированных, прифронтовых и других территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, отметили в Минфине.

В ведомстве напомнили, что на 2025 год предусмотрена бюджетная программа по дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам пострадавших территорий в объеме более 36,5 млрд грн, распределение которых осуществляется поквартально.

Напомним:

В течение января-июня 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн, что на 37,2 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года.