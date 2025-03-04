В Украине уменьшились продажи новых грузовиков
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В феврале на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 845 авто, что на 13% меньше, чем в январе.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с прошлогодним февралем, регистрации новых коммерческих авто упали на 18%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
1. RENAULT - 169 ед;
2. CITROEN - 93 ед;
3. MAN - 78 ед;
4. IVECO - 69 ед;
5. FORD - 66 ед.
По данным "Укравтопром",всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1817 новых машин, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
В 2024 году в Украину было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее.