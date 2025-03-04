В Украине уменьшились продажи новых грузовиков

В феврале на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 845 авто, что на 13% меньше, чем в январе.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с прошлогодним февралем, регистрации новых коммерческих авто упали на 18%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

1. RENAULT - 169 ед;

2. CITROEN - 93 ед;

3. MAN - 78 ед;

4. IVECO - 69 ед;

5. FORD - 66 ед.

По данным "Укравтопром",всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 1817 новых машин, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В 2024 году в Украину было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее.