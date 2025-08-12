НБУ сообщил, сколько платежных операций осуществили украинцы за полгода

В Украине в первом полугодии 2025 года бизнес и население осуществили более 1,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета (как в пределах Украины, так и трансграничных).

Об этом сообщает Национальный банк.

Отмечается, что в Украине эти услуги предоставляли 60 банков и два небанковских финансовых учреждения.

По данным НБУ,за первое полугодие 2025 года с применением кредитного трансфера было осуществлено:

в пределах Украины - 1 611,8 млн платежных операций на сумму более 22 510,95 млрд грн;

в Украину - 5,5 млн платежных операций на сумму 32,68 млрд долларов США в экв;

из Украины - 1,1 млн платежных операций на сумму 40,71 млрд долларов США в экв.

За этот же период осуществлено 1,1 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 7,1 млрд грн, сообщает Нацбанк.

Говорится, что за полгода наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1 322,6 млн, или 82,06% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше всего таких платежных операций осуществлено со счетов бизнесов: 20 876,09 млрд грн, или 92,74% от общей суммы.

В пользу физических лиц в Украину из-за рубежа за этот период поступило 4,3 млн операций, или 76,88% от общего количества платежных операций, осуществленных в Украину с применением кредитного трансфера.

В то же время 30,92 млрд долларов США в экв, или 94,61% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитного трансфера, поступило из-за рубежа в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам). Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (45,34%), Швейцарии (21,64%), Соединенных Штатов Америки (11,3%), отмечает НБУ.

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитного трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,6 млн на сумму 40,47 млрд долларов США в экв. Это составляет 51,0% от общего количества и 99,41% от общей суммы таких платежных операций. Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (58,81%), Швейцарии (10,65%) и Великобритании (6,78%), по данным НБУ.

Напомним:

В течение 2024 года бизнес и население Украины осуществили более 3,6 млрд платежных операций.