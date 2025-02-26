Украинцы в прошлом году совершили более 3,6 млрд платежных операций в пределах страны: какая это сумма

В течение 2024 года бизнес и население Украины осуществили более 3,6 млрд платежных операций.

Об этом сообщает Нацбанк.

За 2024 год в Украине осуществлено 1,7 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 31,2 млрд грн.

Более распространенными являются платежные операции, инициированные с применением кредитового трансфера. В прошлом году они осуществлены:

- в пределах Украины - 3,62 млрд операций на сумму более 43 115,15 млрд грн;

- в Украину - 5,7 млн на сумму 69,27 млрд долларов;

- из Украины - 1,4 млн на сумму 77,06 млрд долларов.

Наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 3,1 млрд, или 85,7% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше всего таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 39 260,91 млрд грн, или 91,1% от общей суммы.

В пользу физических лиц в Украину из-за рубежа за этот период поступило 58,6% от общего количества платежных операций, осуществленных с применением кредитового трансфера (то есть 3,3 млн операций).

В то же время по сумме также лидирует бизнес - 94,1% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитного трансфера, поступило в пользу предприятий -это 65,21 млрд долларов.

Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (44,97%), Швейцарии (21,71%), Соединенных Штатов Америки (11,88%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитного трансфера, осуществлено бизнесом: 1,11 млн на сумму 76,87 млрд долларов. Это составляет 81,7% от общего количества и 99,8% от общей суммы таких платежных операций соответственно.

Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (61,68%), Швейцарию (9,97%) и Китай (5,03%).

Напомним:

В октябре 2024 года Нацбанк впервые обнародовал информацию об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов как платежных инструментов.

Так, в первом полугодии 2024 года в Украине было осуществлено 0,8 млн платежных операций с применением прямого дебета на сумму 21,23 млрд грн.

Операции с кредитным трансфером: в пределах Украины -1 848 млн операций на сумму почти 20 166 млрд грн, в Украину - 2,52 млн операций на сумму 33,89 млрд долл США в эквиваленте, из Украины - 0,56 млн операций на сумму 35,09 млрд долл США в эквиваленте.