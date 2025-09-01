Соглашение о недрах: Свириденко назвала, кто будет представлять Украину в инвестфонде с США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, кто будет представлять Украину в инвестиционном фонде, который создали в рамках соглашения о недрах Украины и США.

Об этом Свириденко сообщила на своей странице в Telegram.

"Правительство делегировало представителей в руководящий совет Американо-украинского инвестфонда восстановления.

Украинскую сторону будут представлять Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель Министра Егор Перелыгин и государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич", - говорится в сообщении.

Первое заседание совета фонда планируют на 3 сентября 2025 года. На нем совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры.

Напомним:

1 мая 2025 года Украина и США подписали соглашение по минералам, которое предусматривало создание украино-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами.

Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Как пишет Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.

Украинская делегация 11-12 апреля провелатехнические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.

Свириденко обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.