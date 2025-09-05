Украина впервые вернула из-за границы деньги, украденные через коррупционную схему - НАБУ

В госбюджет поступит 3,37 млн евро (ориентировочно 163 млн грн) от французской компании, имеющей отношение к делу НАБУ и САП о злоупотреблениях на ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранное предприятие.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября его утвердил суд в Париже.

Средства уже заблокированы на специальном счете, трансфер состоится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе САП.

Расследование НАБУ и САП установило, что полиграфкомбинат закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую компанию-прокладку, а бывший директор государственного предприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Расходные материалы для оборудования, содержащие защитные элементы, полиграфкомбинату "Украина" поставляла французская компания Surys.

САП обеспечивала координацию действий по защите интересов Украины во французском суде вместе с Национальной финансовой прокуратурой Франции.

Речь идет о деле о махинациях с паспортами, одним из фигурантов которого является экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов, возглавлявший полиграфкомбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

Расследование дела Украина проводила совместно с Францией и Эстонией под эгидой Евроюста. Всего в производстве сообщено о подозрении восьми лицам.

В декабре 2024 года украинская сторона обеспечила заключение соглашения о признании виновности с приближенным к бывшему руководителю полиграфкомбината лицом.

"Высший антикоррупционный суд вынес приговор: обвиняемая компенсировала 14,5 млн грн убытков, оплатила 2 млн грн доната на ВСУ и предоставила критически важные обличительные показания в отношении шести человек. Эти показания стали одним из ключевых доказательств в рамках французского и эстонского судебных дел", - рассказали в САП.

В Украине расследование по делу полиграфкомбината завершено, сторона защиты знакомится с материалами.

Напомним:

В 2023 году была разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" в 2013-2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.