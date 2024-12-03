Взять тысячу и задонатить: как направить "тысячу Зеленского" на помощь ВСУ

Государство выплатит из бюджета по тысяче гривен каждому желающему. Как получить помощь и на что ее можно использовать?

С 1 декабря украинцы могут получить "тысячу Зеленского". Только за первый день более 2,5 миллиона человек подали заявку на получение этих средств. Во власти говорят, что такая инициатива – важная часть поддержки населения в зимний период.

Потратить тысячу гривен можно на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, билетов на поезд, пожертвование в поддержку Вооруженных Сил. Правда, последнюю опцию у власти коммуницируют не слишком активно. К примеру, Министерство финансов призывает инвестировать в военные облигации.

Зато благотворительные фонды и организации - "Вернись живым", Фонд Сергея Притулы, "Соломенские котики", а также украинцы, устраивающие собрание в соцсетях, призывают сограждан направить "тысячу Зеленского" на ВСУ.

Похожая ситуация наблюдалась и с "Национальным Кэшбэком", который тоже можно тратить на донаты. Однако как показала практика, большинство людей использовали его для оплаты мобильной связи.

Как получить тысячу гривен "от Зеленского" и направить ее в поддержку армии?

Как получить "тысячу Зеленского"

Тысяча гривен от государства предоставляется в рамках программы "Зимняя е Поддержка" единовременно. Она доступна для людей всех возрастов, живущих в Украине.

Получить "тысячу Зеленского" можно онлайн через приложение "Действие" и оффлайн через "Укрпочту" или отделение банка. Однако две последние опции доступны для определенных категорий граждан, о чем более подробно пойдет речь.

Как получить тысячу через "Действие"

Для того чтобы получить 1 тыс. грн от государства через "Действие", нужно соответствовать двум критериям:

находиться в Украине (предоставлять доступ к геолокации не нужно, "Действие" проверит данные Пограничной службы, не находится ли пользователь за границей);



быть совершеннолетним (подать заявку для ребенка может один из родителей).

Другое обязательное условие – открыть карту "Национальный кэшбек" в любом из банков-партнеров. На нее собственно и будут зачисляться денежные средства.

На главной странице в приложении "Действие" можно перейти к подаче заявки на 1000 грн.

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В заявке нужно указать, для кого оформляется "Зимняя поддержка" (для себя или для ребенка), выбрать счет для выплат, подтвердить свое пребывание на территории Украины (поставить галочку) и отправить заявку.

Если заявка отвечает условиям, средства будут переведены на карточку "Национального кэшбека" в течение 10 рабочих дней.

Как получить тысячу через "Укрпочту"

Через "Укрпочту" получить "тысячу Зеленского" можно с 4 декабря, лично обратившись в отделение или к почтальону. Правда, воспользоваться этой опцией смогут только отдельные категории граждан:

пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через "Укрпочту";

люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию в связи с инвалидностью или социальной помощи через "Укрпочту";

люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту";

люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через "Укрпочту";

люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий.

Эти граждане, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту", автоматически приобщаются к программе.

Важно: деньги не выплачивают наличными. И использовать их можно на приобретение товаров или услуг, предоставляемых "Укрпочтой" в течение трех визитов. Визит – это одно обслуживание (общение) клиента с почтальоном или сотрудником в отделении.

В рамках одного визита можно совершить несколько оплат тысячей (например, пополнить мобильный счет и оплатить коммунальные услуги).

Если не использовать средства за три визита, то остаток вернется в государственный бюджет.

Как получить тысячу через банк

Получить "тысячу Зеленского" через банк с 10 декабря могут опекуны детей, лица, не имеющие идентификационного кода, а также граждане в возрасте более 65 лет, не имеющие приложения "Действие".

После оформления заявления банк откроет специальный счет для выплаты пособия по программе и оформит карточку "Национальный кэшбек", куда в течение 10 дней перескажут средства. Список банков, принимающих заявки на выплату 1000 грн, по ссылке.

Безопасно ли пользоваться "тысячью"

Со стартом новой президентской программы началась волна беспокойства по безопасности личных данных. Дело в том, что, для того чтобы присоединиться к программе "Национальный кэшбек", нужно предоставить государству доступ к информации о расчетах своей карточкой.

Соответственно, сформировалось мнение и обеспокоенность, что для получения тысячи гривен тоже нужно предоставить доступ к своим транзакциям.

Однако это не соответствует действительности. Включение в программу "Национальный кэшбек" происходит в два этапа: на первом нужно открыть карту в одном из банков-партнеров, а на втором – подключить карты, рассчитываясь которыми, будет начисляться кэшбек. разрешение на передачу данных о покупках.

На самом же деле для того, чтобы получить "тысячу Зеленского", достаточно просто открыть карточку "Национальный кэшбек". То есть переходить на второй этап и предоставлять государству доступ к информации о расчетах необязательно.

"Мы видели, что некоторые банки не давали создать карту без шеринга операций по другим картам. С последнего обновления все банки кроме "Приватбанка" это уже исправили, и у них создание карты не связано с шерингом операций", – рассказала ЭП заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как пояснили ЭП в "Приватбанке", технически опция получения от государства тысячи гривен базируется на технологии "Нацкешбека", где для получения средств нужно предоставить разрешение на информацию о расчетах.

В то же время, после создания карты клиент может отказаться от участия в программе "Национальный кэшбек" и отозвать разрешение на просмотр транзакций.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

На что можно потратить тысячу гривен от государства – зависит от того, каким образом его получили.

Если заявку подавали в "Действия", то полученные средства можно направить на те же категории, что и "Национальный кэшбек". То есть за них можно оплатить коммуналку, мобильную связь, интернет, приобрести лекарства, билеты, книги, рассчитаться в кино, кафе и ресторанах, а также задонатить на ВСУ.

Если получить тысячу через Укрпочту, то потратить их можно будет только в рамках услуг почтового оператора. К примеру, приобрести украинские товары, которые продаются в отделениях "Укрпочты" или заказать лекарства. Также можно оплатить коммунальные услуги и внести благотворительный взнос.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в комментарии ЭП объяснил, что задонатить государственную помощь можно в городских отделениях, а в селах, где "нет онлайна" такая возможность не предусмотрена.

Направить средства можно на общий фонд "Укрпочты" с Киевской школой экономики. Откуда донаты попадают в ВСУ, ГУР, приюты для животных и т.д.

В зависимости от способа получения средств отличается и срок использования тысячи гривен. Те, кто получат деньги через "Действие", смогут потратить их до 31 декабря 2025, а те, кто через "Укрпочту" - до марта 2025 года.

Как задонатить "тысячу Зеленского"

Потратить тысячу от государства можно на разные нужды, в частности, направить его на донат для ВСУ через благотворительный фонд. В зависимости от банка, сделать это можно несколько способов.

Например, в приложении "ПриватБанка" нужно зайти в "Сервисы", выбрать раздел "Платежи" и "Помощь армии". Далее нужно выбрать из перечня фонд, куда направить донат. После этого нужно выбрать карту, с которой спишутся средства.

Какие благотворительные фонды можно задонатить в Приватбанке и monobank

В monobank можно открыть карту "Национальный кэшбек" и зайти в раздел "Потратить средства". Там будут доступны все доступные категории. Среди них нужно выбрать "Благотворительность". В этом разделе банк автоматически подтянет популярное собрание от разных благотворительных фондов. Найти фонд для доната можно и по поиску, выбрав желаемую организацию.

Как задонатить "тысячу Зеленского"

Задонатить на армию можно любую сумму – как 1 грн. так и всю тысячу. Также средства можно разделить на разные благотворительные фонды.

Кроме этого, поддержать армию можно, приобретя военные облигации . Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне составляет именно 1000 грн. уверяют в Министерстве финансов.

Приобрести военные облигации можно в приложении "Действие". Для этого нужно выбрать тип облигаций под названием украинских городов или территорий, выбрать банк или брокера, у которого хотите купить облигации, указать свои контактные данные, выбрать карту, на которую впоследствии придут выплаты и оплаты облигации.