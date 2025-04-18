"Клуб белого бизнеса" сократился на 55 участников: Гетманцев назвал причину

Обновленный перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства ("Клуб белого бизнеса") включает 8199 юрлиц и физлиц предпринимателей, что на 55, или на 0,7% меньше, чем в предыдущей версии перечня, которая была обнародована в декабре.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 18 апреля.

"Большинство плательщиков, включенных в первый перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, придерживаясь установленных уровней уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии "Территории высокого уровня налогового доверия". Однако, не все смогли удержать необходимые показатели, поэтому не попали в обновленный перечень", - рассказал Гетманцев.

По его словам, сейчас в перечне 4123 юрлица на общей системе налогообложения, 2149 юрлица-плательщики единого налога III группы, 984 юрлица-плательщики единого налога IV группы. В перечне также 211 резидентов "Дія. Сіті" и 732 ФЛП.

Председатель комитета порекомендовал компаниям, выбывшим из Клуба, еще раз ознакомиться с требованиями и подкорректировать свои показатели, чтобы восстановить резидентство в перечне и пользоваться преимуществами.

Напомним:

В декабре 2024 года Гетманцев сообщал, что поступления в госбюджет Украины от компаний-членов "Клуба белого бизнеса" составляли 16,6% общих объемов.