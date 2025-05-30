Цены на нефть отреагировали на возобновление судом пошлин Дональда Трампа

Цены на нефть уменьшились из-за вероятного увеличения добычи со стороны ОПЕК+ в июле, а также из-за того, что федеральный апелляционный суд возобновил действие пошлин президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 31 цент (или 0,48%) - до $63,84 за баррель. Американская нефть WTI потеряла 31 цент (0,51%) и торгуется на уровне $60,63 за баррель.

Оба контракта с начала недели упали уже на 1,5%.

Снижение цен в основном обусловлено ожиданием увеличения предложения на рынке - инвесторы считают, что страны-члены OPEC и их союзники (OPEC+) во время субботней встречи восьми участников альянса примут очередное решение о повышении квот.

Вероятное решение о повышении квот принимается на фоне роста глобального избытка нефти до 2,2 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков JPMorgan, это может заставить рынок скорректировать цены, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

JPMorgan прогнозирует, что до конца года цены будут оставаться в нынешнем диапазоне, а затем могут опуститься до уровня чуть ниже 60 долларов за баррель.

В США пошлины, введенные Трампом, останутся в силе после того, как федеральный апелляционный суд возобновил их действие, отменив решение торгового суда, который хотел заблокировать широкий охват этих пошлин.

Этот временный запрет вызвал падение цен на нефть более чем на 1% в четверг, ведь трейдеры взвешивали его последствия. Аналитики отмечают, что неопределенность будет продолжаться, пока продолжаются судебные баталии вокруг тарифов.

С момента, когда Трамп 2 апреля объявил о "Дне освобождения" и ввел новые пошлины, цены на нефть упали уже более чем на 10%.

Со стороны спроса картина тоже остается неопределенной - опасения рецессии из-за таможенной войны омрачают перспективы.