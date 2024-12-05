Российский госбанк ВТБ выгнали из Африки

Государственный банк РФ ВТБ, который попал под западные санкции и отключен от системы SWIFT, закрывает единственное дочернее подразделение в Африке.

Об этом пишет The Moscow Times.

Banco VTB Africa S.A. в Анголе, открытый в 2007 году, решил сдать лицензию на осуществление банковских операций.

"Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии - у нас все заморожено там", - сказал глава банка Андрей Костин.

По словам главы ВТБ, он встречался с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, чтобы решить судьбу банка, вторым крупнейшим акционером которого является ангольская алмазодобывающая корпорация Endiama.

<Однако договориться о будущем Banco VTB Africa, который задумывали как расчетный для российского бизнеса, работающего в Африке, не удалось.

Аналогичные проблемы у ВТБ возникли с "дочками" в Британии, Германии и постсоветских республиках. Госбанк был лишен контроля над VTB Capital и VTB Bank (Europe), а также был вынужден свернуть бизнес в Грузии. Нацбанк страны отозвал у подразделения ВТБ право на обслуживание физлиц и депозитариев. Банк ВТБ Грузия в итоге передал свой розничный портфель местному Базисбанку, а корпоративный - грузинскому Liberty Bank.

Напомним:

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.

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