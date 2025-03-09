Пользователи фиксируют проблемы с оплатой банковскими карточками

Пользователи банковскими картами Mastercard фиксируют проблемы с оплатой через терминал и переводами.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

По информации Downdetector, проблемы в работе MasterCard начали фиксировать около 9:40, с Visa - в 10:20.

Пользователи в Украине также замечали проблемы в оплате банковскими картами.

В ПриватБанке, отвечая на вопрос пользователя, отметили, что разбираются с проблемами.

"Сейчас могут наблюдаться сложности при проведении некоторых операций. Наши специалисты уже занимаются устранением трудностей, приносим извинения за временные неудобства", - отметили в Привате.

В поддержке Monobank в ответ на запрос ЭП отметили, что фиксируют проблемы только с MasterCard.

"На текущий момент (11:36 - ред.) нам известно о сложностях в работе платежной системы Mastercard. Из-за этого наблюдаются проблемы с переводами, может происходить отмена операций, и оплатами картами этой платежной системы. К сожалению, сложности имеют место во многих банках", - отметили в Моно.

В ответ на запрос ЭП, платежная система Visa отметила, что не фиксирует проблем с операциями своих банковских карт.