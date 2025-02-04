Потенциал роста "Национального кэшбэка" исчерпывается - Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что потенциал роста программы "Национальный кэшбэк" постепенно исчерпывается, а возможно, уже и исчерпался.

Об этом он написал в Телеграм.

По его мнению, об этом свидетельствует как уменьшение средней выплаты средств на одного участника программы, так и темпы присоединения к ней производителей.

"Скорее всего, "потенциал роста" постепенно исчерпывается (если еще не исчерпался), и дальше общие ежемесячные суммы будут крутиться возле ныне достигнутых отметок, а выплаты на одного человека - на уровне 100 грн", - рассказал Гетманцев.

Январское снижение объема накопленных средств в рамках госпрограммы Гетманцев объяснил замедлением темпов покупок товаров, ведь в декабре украинцы покупали не только еду, но и подарки на праздники, тогда как январь был обычным рабочим месяцем.

Он добавил, что о среднем размере выплаты одному участнику программы уже два месяца не упоминается, однако можно проследить динамику.

"В ноябре 2024 года, разделив 232 млн грн перечисленных в виде кэшбэка средств на 2 млн получателей, имеем среднюю выплату 116 грн; в декабре 2024 года 436 млн грн нужно уже разделить на 4,5 млн участников программы, а в январе 2025 года - 414 млн грн на более 5 миллионов", - рассказал глава комитета.

Гетманцев напомнил, что авторы программы ставили целью выплачивать ежеквартально 3 млрд грн, то есть 12 млрд грн в год, которые должны были через покупку потребителями определенной категории товаров вернуться в экономику и поддержать отечественных производителей и поставщиков услуг.

Однако глава комитета колеблется, станут ли стимулом для экономики накопленные за пять месяцев почти 1,3 млрд грн, из которых реально выплачено 388,4 млн грн, которые уже имели возможность вернуться отдельным категориям производителей.

Он также отметил, что показательной является реакция производителей - темпы присоединения новых участников и товаров к программе почти остановилась. В середине ноября в программе участвовали 1586 производителей (324 тыс. товаров), в конце декабря 2024г. - 1665 производителей (360 тыс. товаров). По состоянию на начало февраля количество участников программы превышает 1700 производителей (365 тыс. товаров).

Читайте также: Новая программа от государства: что такое "Национальный кэшбэк" и как он работает

Напомним:

Украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбэка за покупку отечественных товаров за январь 2025 года, что на 22 млн грн меньше, чем за прошлый месяц.