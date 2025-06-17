НБУ не видит рисков в увеличении объемов кредитования государства банками

Национальный банк Украины не видит рисков в увеличении объемов кредитования государства банками.

Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова 17 июня во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос журналиста ЭП.

"Мы сейчас не видим рисков ни для финансовой стабильности, ни для ликвидности отдельных банков, то есть негативного влияния пока не видим", - сказала Рожкова.

По ее словам, большая часть средств, которые привлекает правительство для финансирования обороны, возвращается в банковский сектор в виде выплат военным и таким образом "не высушивает" ликвидность банковского сектора.

Рожкова также отметила, что в структуре банковских балансов доля вложений в ОВГЗ находится на несколько более высоком уровне, чем в довоенный период. "Это где-то около 26-27% в структуре банковских балансов. До войны это было чуть больше 20%", - пояснила она.

"То есть сейчас, несмотря на значительные объемы финансирования дефицита бюджета через покупку ОВГЗ, структура балансов выглядит приемлемой со всех экономических точек зрения, экономических теорий и подходов. Именно потому, что эта ликвидность возвращается в сектор, дальше она работает", - отметила Рожкова.

Читайте также: В бюджете снова не хватает денег на войну: под угрозой зарплаты военных в конце года

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что потребность в увеличении расходов бюджета в этом году составляет около 400 млрд грн.