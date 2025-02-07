Украинцы увеличили объемы вкладов в банки: какова общая сумма

Общая сумма вкладов физических лиц, в том числе ФЛП, в банках Украины по состоянию на 1 января 2025 года составила 1 392,2 млрд грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов.

По их данным,в течение 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн - реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2025 года:

вклады в национальной валюте - 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год);

вклады в иностранной валюте - 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).

Наибольшая доля вкладчиков (57,9%) положили на депозит от 10 до 20 000 грн. При этом наибольшая сумма депозитов (49%) сосредоточена во вкладах свыше 600 000 грн.

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